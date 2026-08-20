Antifaces, tapones y camas nuevas para dormir mejor y recuperarse antes en el Hospital de la Ribera

El Hospital Universitario de La Ribera ha puesto en marcha RiberaSueño, una iniciativa asistencial orientada a elevar la calidad del descanso de los pacientes durante su estancia hospitalaria para favorecer su recuperación clínica y mejorar su experiencia general. El proyecto, que se ha iniciado como una experiencia piloto en la Unidad de Neonatología y en las plantas de hospitalización cuarta y quinta, se extenderá progresivamente a todas las dependencias del centro sanitario incorporando nuevas medidas basadas en la evidencia científica.

Diversas investigaciones clínicas señalan que entre el 47 % y el 67 % de los pacientes ingresados sufren una deficiente calidad del sueño. Esta falta continuada de descanso está asociada a un incremento en la percepción del dolor y la ansiedad, la alteración de funciones cognitivas, respiratorias, cardiovasculares y endocrinas, así como a un mayor riesgo de sufrir complicaciones y a una prolongación de las estancias en el hospital. Entre las principales causas de este problema figuran tanto factores del propio entorno —como el ruido en pasillos, alarmas, monitores, iluminación nocturna o las curas periódicas— como situaciones ligadas a la patología del paciente, entre ellas el dolor o el estrés derivado de la enfermedad.

Imagen del sensor instalado en Neonatología, donde el programa ha comenzado como experiencia piloto. / Levante-EMV

Enfermeras con linternas

Para mitigar estos factores, el hospital ya ha implantado una primera serie de medidas concretas. En la Unidad de Neonatología se han instalado sensores para monitorizar los niveles acústicos e identificar áreas de mejora, mientras que en determinadas plantas se facilita el uso de antifaces y tapones auditivos a los usuarios que los requieran. Asimismo, el personal de enfermería ha comenzado a utilizar linternas durante las curas nocturnas para evitar encender las luces generales de las habitaciones, y se ha establecido la valoración sistemática del dolor antes de la noche junto a la administración anticipada de analgesia cuando esté indicada. El plan se complementa con la difusión de infografías informativas y la renovación integral de todas las camas del centro por modelos más ergonómicos y funcionales.

El director de Enfermería del Hospital Universitario de La Ribera, Antonio Ruiz, ha remarcado la importancia de esta actuación al señalar que "cada vez existe más evidencia de que el descanso influye directamente en la recuperación de los pacientes. Con RiberaSueño queremos integrar este aspecto en la práctica asistencial diaria para ofrecer una atención más humana y de mayor calidad".

En las siguientes fases del proyecto se contempla la adopción de protocolos específicos para restringir los ruidos en horario de noche, la adaptación de la iluminación ambiental, la agrupación de procedimientos médicos para evitar interrupciones innecesarias del sueño, la delimitación de franjas horarias de especial protección del descanso y el desarrollo de sesiones formativas y de sensibilización para profesionales, pacientes y familiares. RiberaSueño se integra en la estrategia de humanización del Departamento de Salud de La Ribera y contará con un seguimiento continuo mediante indicadores de calidad y escalas validadas para evaluar la evolución del patrón de descanso en todo el hospital.