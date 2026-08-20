Cullera mantiene el tirón turístico en plena ola de calor y llena su tradicional mercadillo de los jueves

Cullera vive estos días uno de los momentos de mayor intensidad de la temporada turística. Agosto vuelve a confirmar su condición de mes de máxima afluencia en la localidad, donde miles de visitantes continúan disfrutando de sus playas, de la oferta de ocio y de la actividad comercial pese a las elevadas temperaturas que está registrando el litoral valenciano.

La ola de calor no ha conseguido frenar el movimiento turístico. Con los termómetros acercándose a los 40 grados en las horas centrales del día, los visitantes buscan fórmulas para aprovechar sus vacaciones y mantener sus planes, aunque adaptando sus horarios a las condiciones meteorológicas.

Uno de los ejemplos más visibles se ha podido comprobar este jueves en el tradicional mercadillo semanal de Cullera. Desde primeras horas de la mañana, los tenderetes han registrado una notable afluencia de vecinos y, especialmente, de turistas que han recorrido los diferentes puestos en busca de ropa, complementos, productos para el hogar y otros artículos.

El mercadillo de los jueves mantiene así su capacidad de atracción en plena temporada alta y continúa formando parte de la agenda habitual de numerosos visitantes. El ambiente, pese al intenso calor, ha sido constante durante buena parte de la mañana, con compradores recorriendo los diferentes puestos y comerciantes atendiendo a una clientela eminentemente vacacional.

Cullera, llena en agosto

La estampa refleja la intensidad con la que Cullera está viviendo el mes de agosto. La localidad concentra durante estas semanas una importante parte de su actividad económica vinculada al turismo, desde los establecimientos de hostelería y restauración hasta el comercio, los alojamientos turísticos y las actividades de ocio.

Vecinos y turistas en el mercadillo de Cullera. / Joan Gimeno

Las altas temperaturas están obligando, eso sí, a modificar los hábitos. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde se convierten en los momentos preferidos para realizar compras, pasear o participar en actividades al aire libre, mientras que las horas centrales se reservan, en muchos casos, para buscar refugio del calor, disfrutar de los espacios climatizados o permanecer en las zonas de baño.

A pesar de las condiciones meteorológicas extremas, Cullera mantiene durante estos días una intensa actividad en sus calles. La combinación de playa, oferta turística, restauración, comercio y propuestas de ocio permite a la localidad conservar su atractivo como uno de los principales destinos vacacionales de la Ribera Baixa.

El mercadillo semanal constituye, en este contexto, una pequeña radiografía de la temporada. Familias, parejas y grupos de amigos llegados de diferentes puntos recorren sus puestos en busca de alguna oportunidad, una prenda de vestir o simplemente como una alternativa más dentro de la amplia oferta de actividades que ofrece Cullera durante el verano.

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Agosto encara así su recta final manteniendo el pulso turístico de la localidad. Ni siquiera el calor extremo parece dispuesto a alterar, de momento, la imagen habitual de Cullera en plena temporada alta: calles con visitantes, comercios activos y una amplia oferta de ocio para quienes han elegido la Ribera Baixa para disfrutar de sus vacaciones.