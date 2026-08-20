La Diputació de València aprueba siete proyectos en la Ribera con una inversión que supera el millón de euros

La Diputació de València ha aprobado siete nuevos proyectos en la Ribera presentados por seis ayuntamientos, los cuales suman una inversión de 1.043.000 euros. Concretamente, se han validado cinco actuaciones en la Ribera Alta por un valor de 905.371 euros y dos en la Ribera Baixa que ascienden a 137.587 euros.

El proyecto más cuantioso, con 622.900 de inversión, es el de Real para la adecuación del área de aparcamiento público previsto en el PMUS y la integración ambiental de su entorno. También en la Ribera Alta, Castelló ha sumado dos actuaciones: las obras de los vestuarios, valla y graderíos del campo de fútbol del polideportivo municipal (167.320 euros) y las obras de renovación de la red secundaria de agua potable del sector Ravalet (57.241 euros).

Igualmente, en Carcaixent se destinarán 48.395 euros a la primera fase de ampliación del gimnasio de la piscina municipal cubierta y Benimodo invertirá 9.515 euros en el equipamiento de la escuela de educación infantil municipal.

Por lo que se refiere a la Ribera Baixa, la Diputación ha dado el visto bueno a la instalación solar fotovoltaica sobre la estructura del colegio CEIP El Perelló (104.447 euros) y el suministro de un vehículo híbrido para servicios municipales en el Mareny de Barraquetes (33.142 euros).

Nuevo decreto

La Diputació de València da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 10,2 millones de euros que financiarán 65 proyectos presentados por 50 ayuntamientos de 14 comarcas y la mancomunidad Porta de la Vall. De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.293 proyectos aprobados con una inversión global de 202 millones de euros.

Mompó y Enguix. / Raquel Abulaila

La responsable de Cooperación celebra el ritmo creciente de las solicitudes, prevista este año con más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades. “Estamos satisfechos con la respuesta de los municipios a un plan mucho más flexible y ambicioso, que tiene ya un porcentaje de aprobación de proyectos superior al 60% de los 350 millones del Pla Obert, y una adjudicación superior al 30%”. No obstante, Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en animar a los ayuntamientos que aún tienen fondos disponibles a presentar cuanto antes los proyectos, porque el objetivo es “invertir hasta el último euro en mejoras reales para nuestros pueblos y ciudades”.

La vicepresidenta ha destacado igualmente la importancia que están teniendo las actuaciones en instalaciones deportivas, zonas verdes y el ciclo integral del agua, los tres ámbitos incentivados por la corporación en el marco del plan. “Cualquier actuación propuesta por los ayuntamientos mejora la calidad de vida en nuestros pueblos, pero es evidente que estos servicios son básicos para la habitabilidad y contribuyen a fijar población, igual que la adecuación de espacios públicos, la reformar de edificios y bienes patrimoniales, la accesibilidad de los núcleos urbanos o iniciativas de eficiencia energética”, señala Enguix.