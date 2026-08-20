Emergencias activa la alerta por granizo y vientos intensos en una jornada con peligro máximo de fuego en Alzira

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han establecido para este jueves, 20 de agosto, la alerta naranja en Alzira ante la previsión de lluvias intensas, fuertes rachas de viento, granizo y tormentas, cuya mayor incidencia se espera entre las 12:00 y las 20:00 horas, sumándose además al aviso por altas temperaturas y al riesgo extremo de incendios forestales.

Ante este escenario adverso, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se ha reunido de urgencia con la presencia de responsables políticos, técnicos municipales, la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y la asociación VACIF para diseñar el dispositivo de seguridad y desplegar un plan de contingencia preventivo. Entre las principales disposiciones adoptadas destaca el cierre de diversas instalaciones públicas, como el Parque de l'Alquenència a partir de las 12:30 horas, la clausura del Cementerio Municipal y la prohibición de acceder a las zonas de juegos infantiles de todos los parques y jardines de la localidad durante toda la tarde y hasta las 21:00 horas. Del mismo modo, han quedado suspendidas todas las actividades deportivas, culturales y de ocio al aire libre hasta las 22:00 horas, lo que implica el cierre de las instalaciones deportivas exteriores desde el mediodía, con la única excepción de la piscina descubierta.

En el sector hostelero, el ayuntamiento ha recomendado la retirada preventiva de terrazas, carpas y mobiliario de la vía pública entre las 13:00 y las 22:00 horas ante el peligro que conllevan los posibles reventones de viento y las tormentas severas. Asimismo, en el ámbito medioambiental se mantiene la prohibición absoluta de transitar por zonas de montaña y áreas forestales, incluyendo el Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella, junto con la restricción total del uso de cualquier tipo de fuego o material pirotécnico tanto en el monte como en su área de influencia directa.

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Por su parte, efectivos de la Policía Local y Protección Civil llevarán a cabo una vigilancia continua sobre los puntos críticos del municipio, tales como pasos inferiores, caminos rurales y áreas con tendencia a acumular agua, procediendo a su corte o balizamiento en función de cómo evolucione el temporal. Finalmente, el consistorio ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana, instando a los vecinos a evitar desplazamientos innecesarios, no transitar cerca de árboles, barrancos o riberas de ríos, asegurar elementos en balcones y terrazas que puedan precipitarse a la calle, no cruzar bajo ningún concepto tramos inundados y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales.