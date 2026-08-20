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Herido en Cullera tras golpearle en la cabeza una sombrilla que salió volando por el fuerte viento en la tormenta

El hombre afectado ha sido evacuado por los servicios sanitarios para realizarle una primera revisión en profundidad

Las rachas de vientos de 100km/h provoca destrozos en terrazas de apartamentos con ventanas, puertas y sillas rotas

Tormentas en Sueca y Cullera

Tormentas en Sueca y Cullera

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El fuerte temporal de viento y lluvia que ha azotado este jueves la Ribera Baixa, con rachas próximas a los 100 kilómetros por hora, ha dejado al menos una persona herida en Cullera.

El suceso se ha producido en la playa del Racó, donde un hombre se encontraba disfrutando de la jornada cuando una fuerte racha de viento ha provocado que una de las numerosas sombrillas instaladas en la playa saliera despedida y acabara impactando contra su cabeza.

Por el momento no se ha podido determinar si la sombrilla que golpeó al afectado pertenecía al propio herido. El episodio de viento ha provocado que numerosas sombrillas fueran arrancadas de la arena y desplazadas por el aire, generando una situación de riesgo para las personas que permanecían en el litoral.

Según testigos presenciales los servicios sanitarios han atendido al hombre en el lugar y posteriormente han procedido a su evacuación para realizarle una primera revisión médica en profundidad y comprobar el alcance de las lesiones.

Un cambio de tiempo en cinco minutos

El incidente se ha producido después de una jornada que había comenzado con condiciones plenamente veraniegas, pero que ha dado paso a un brusco empeoramiento meteorológico en distintos puntos de la Ribera Baixa.

Las fuertes rachas de viento han obligado a extremar las precauciones en las playas, especialmente por el riesgo que representan las sombrillas y otros elementos que pueden salir despedidos y convertirse en objetos peligrosos.

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No obstante, el fuerte viento ha provcado destrozos en las terrazas de los múltimples apartamentos, con sombrillas, sillas y mesas rotas, así como también ha golpeado fuerte en ventanas y puertas.

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