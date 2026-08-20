La Ribera se moviliza para localizar a un vecino de La Pobla Llarga desaparecido en Ciudad Real

Los municipios de la comarca de la Ribera se han volcado en la búsqueda de Francisco Javier Basterra Molina, vecino de la Pobla Llarga de 72 años cuya desaparición fue denunciada ayer en la localidad de Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real. La alerta ciudadana, iniciada por el consistorio de su municipio y compartida rápidamente por una gran parte de los ayuntamientos de la comarca, solicita la máxima colaboración vecinal para tratar de recabar cualquier pista que permita dar con su paradero.

Según los datos difundidos por los canales municipales y las fuerzas de seguridad, el hombre podría desplazarse a bordo de un vehículo de la marca Seat Ateca, de color gris oscuro y con matrícula 3686 KLK. La principal hipótesis de trabajo en el ámbito local es que el desaparecido hubiera podido emprender el viaje de regreso hacia la Comunidad Valenciana. “Nada más conocer la noticia me puse en contacto con la familia”, dice la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues. ”Ha desaparecido en la población de Torre de Juan Abad y nosotros lo hemos compartido porque la familia vive aquí, en La Pobla, por si acaso hubiera decidido venir en coche hacia el municipio o hacia los alrededores. La familia nos pidió que moviéramos el cartel por si se hubiera dirigido hacia la Ribera», ha explicado la primera edil.

Aunque no es natural de la Pobla, Francisco Javier y su familia son unos vecinos más del municipio, donde residen desde hace años. Él ha ejercido hasta su jubilación como médico en Carcaixent y en la actualidad padece alzheimer. “Es muy conocido en la Pobla y la gente está preocupada por su desaparición y con ganas de que aparezca cuanto antes”, indica Garrigues.

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Numerosos consistorios de la comarca continúan haciendo circular la imagen y los datos del vehículo para facilitar su localización en las carreteras o accesos a la zona. Las autoridades piden a cualquier persona que disponga de información relevante, o que haya visto al desaparecido o a su automóvil, que se ponga en contacto de inmediato con la Guardia Civil (062), la Policía Local (092) o el servicio de emergencias 112.