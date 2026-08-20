La Ribera sufre el pico de la ola de calor con la máxima autonómica de 44,7 °C en Alzira y madrugadas a 38 °C

La Ribera se erigió ayer en el epicentro absoluto del episodio de calor extremo en la Comunitat Valenciana, copando los registros térmicos más elevados de toda la red autonómica. De acuerdo con los datos la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), la capital de la Ribera Alta, Alzira, marcó el techo histórico de la jornada al registrar 44,7 °C en la estación de la Mulata (Alzicoop). En orden descendente por el interior comarcal, le siguieron de cerca Antella (44,0 °C), Sumacàrcer (43,9 °C), la Pobla Llarga (43,8 °C), Alcàntera de Xúquer (43,5 °C) y Carcaixent (43,4 °C). En la Ribera Baixa, donde la entrada de la brisa marina cargada de humedad elevó drásticamente el índice de bochorno, los valores máximos también resultaron extraordinarios, destacando Favara con 39,7 °C, Sueca con 38,2 °C y Cullera con 35,7 °C.

La caída del sol no trajo consigo ningún alivio térmico y derivó en una madrugada inusualmente asfixiante. A las 00:00 horas de esta pasada noche, los termómetros de AVAMET marcaban todavía unos asombrosos 38 °C en localidades litorales y prelitorales de la Ribera Baixa como Cullera, Favara y Corbera. A esa misma hora de medianoche, la Ribera Alta registraba 36 °C sostenidos en Alzira, Carlet, Benifaió, Alginet, Guadassuar, Tous, Benimuslem y Sumacàrcer, mientras que la franja de los 35 °C envolvía de forma generalizada a Sueca, Algemesí, l'Alcúdia, Sollana, l'Énova, Llombai, la Barraca d'Aigües Vives, Antella, Alcàntera de Xúquer, Càrcer y Castelló, impidiendo el descanso nocturno en todo el valle del Xúquer.

Recomendaciones para hoy

Para la jornada de hoy, 20 de agosto, la previsión meteorológica mantiene activados los avisos por calor intenso en ambas comarcas, con temperaturas máximas que volverán a situarse entre los 38 °C y 40 °C en el interior y entre los 34 °C y 36 °C en la costa, con niveles de humedad relativa superiores al 65 % que mantendrán la sensación térmica en cotas elevadas. A partir del mediodía se prevé el crecimiento de nubosidad de evolución en zonas del prelitoral, existiendo riesgo de reventones cálidos o tormentas secas aisladas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Ante esta situación, algunos consistorios ribereños han puesto en marcha medidas de contención frente al calor que continúan vigentes hoy. En el caso del Ayuntamiento de Alzira mantiene habilitado este jueves el refugio de la Cruz Roja; Carcaixent dispone de su Biblioteca Pública Municipal y centros sociales como espacios de refugio, al tiempo que amplía el horario de apertura de su piscina descubierta municipal hasta las 21:00 horas; también Algemesí amplía el horario de su piscina municipal.

De forma paralela y en cumplimiento de la normativa de prevención laboral ante alertas meteorológicas, los ayuntamientos de Alzira, Carcaixent, Algemesí, Sueca y Cullera han reorganizado hoy los turnos de sus brigadas de limpieza viaria, obras y jardinería, adelantando los trabajos a primera hora de la mañana (de 06:00 a 12:00 horas) y prohibiendo las tareas al aire libre en la franja crítica de 12:00 a 18:00 horas. Igualmente, se han suspendido las actividades físicas y se ha restringido el uso de pistas polideportivas descubiertas durante las horas centrales. Al mismo tiempo, Emergencias de la Generalitat mantiene el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la comarca, lo que prohíbe cualquier quema agrícola o uso de maquinaria susceptible de generar chispas y sostiene las restricciones preventivas de paso en parajes naturales de alto valor ambiental como la Murta y la Casella, mientras los servicios sanitarios insisten en mantener una hidratación continuada y extremar la atención sobre menores, personas mayores y enfermos crónicos.