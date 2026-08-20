Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

El reventón térmico extraordinario que vive hoy la Ribera ha azotado también con extrema virulencia el municipio de Carcaixent, provocando cuantiosos daños materiales e importantes afecciones en las vías públicas y zonas ajardinadas, tal y como ha informado el ayuntamiento. El fenómeno ha dejado rachas de viento de hasta 142 km/h acompañadas de intensidades de lluvia torrenciales, lo que ha provocado la caída de árboles y el desprendimiento de objetos en numerosos puntos de la localidad. Ante la elevada concentración de incidencias, el Ayuntamiento de Carcaixent se encuentra trabajando junto a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos y la Brigada Municipal para retirar obstáculos y garantizar la seguridad. Como consecuencia de los destrozos, se ha cortado el tráfico en la calle Font de Botet, el túnel del Camí Font del Botet, la calle Martín Talens a la altura de La Campana, el Camí Pedrera, la calle Apotecari Bodí en el tramo entre Sant Pere y Gandia, y la calle Vieta entre las calles Mar y Sant Vicent, mientras la alcaldesa, Carolina Almiñana, pide “paciencia y máxima precaución” a la ciudadanía ante la previsión de que las tormentas continúen activas durante la tarde. "Aún hay muchos elementos en los edificios y ramas de los árboles pendientes de caer y os pedimos que no salgáis a la calle a no ser que sea estrictamente necesario", ha indicado en un mensaje.

Un tejado ha caído sobre un coche en Carcaixent. / Levante-EMV

El impacto del temporal ha tenido también consecuencias de enorme gravedad en el vecino municipio de Alberic, donde el alcalde, Toño Carratalá, ha calificado la situación de “extraordinaria” tras sufrir una tormenta con vientos huracanados cuyas rachas han superado los 150 km/h en diferentes puntos del término municipal. Por la intensidad y los destrozos ocasionados, el alcalde señala que “podría tratarse del episodio de viento más potente registrado en Alberic desde que existen mediciones meteorológicas”. El vendaval ha dejado un rastro de árboles caídos por todo el término y ha devastado zonas como el parque de la Glorieta, generando un aluvión constante de avisos vecinales por desperfectos y situaciones de emergencia que mantienen a los servicios municipales completamente desbordados.

Ramas caídas en un parque infantil en Alberic. / Levante-EMV

Para hacer frente a esta crisis, el Ayuntamiento de Alberic ha movilizado todos los recursos disponibles, reforzando las cuadrillas y suspendiendo incluso las vacaciones de los efectivos municipales para poder atender prioritariamente las incidencias que conlleven mayor riesgo. Aunque afortunadamente no se tiene constancia de daños personales, el consistorio ha pedido a los vecinos mucha calma y prudencia, instándoles a permanecer en sus domicilios, evitar salir a revisar desperfectos, no transitar por parques, caminos o áreas arboladas, y mantenerse alejados de cables caídos o estructuras inestables. Además, ante la persistencia del riesgo y la previsión de nuevos frentes de tormenta con fuerte aparato eléctrico, se ha ordenado el cierre de todas las instalaciones municipales y deportivas durante la tarde, y se ha suspendido el servicio de Metrovalencia con parada en la localidad hasta nuevo aviso como medida preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

Restos de un tejado en el suelo de una calle del Carrascalet en Algemesí. / Levante-EMV

También en Algemesí se han producido importantes desperfectos. Se han registrado rachas de 113 km/h e intensidades de lluvia torrenciales. Desde el ayuntamiento recuerdan que el episodio todavía no ha finalizado y se prevé que las tormentas continúen activas durante la tarde, por lo que es necesario seguir atentos a las indicaciones oficiales.