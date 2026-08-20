Un violento temporal de viento derriba el techo de la iglesia de Santa Catalina de Alzira y causa graves destrozos en la Ribera

El violento temporal de viento y tormentas severas que ha arremetido contra la Ribera ha dejado una de sus estampas más graves en el patrimonio histórico de Alzira, donde las rachas huracanadas han provocado el derrumbe de la techumbre de la Iglesia Arciprestal de Santa Catalina.

El emblemático templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), constituye el principal referente arquitectónico y espiritual del casco histórico de la Vila. Levantada en el siglo XIII sobre los cimientos de la antigua mezquita mayor como una muestra del gótico valenciano de reconquista y profundamente reformada en época barroca —con su representativa portada de columnas salomónicas—, Santa Catalina alberga en su interior las reliquias de San Bernardo (patrón de Alzira) y el culto a la Virgen de la Murta. El colapso de la cubierta, provocado por vientos que en el municipio alcanzaron los 143 km/h, representa una severa pérdida patrimonial en una jornada marcada por la devastación. El alcalde en funciones de Alzira y concejal de Cultura, Israel Pérez, ha calificado de "desastre" lo sucedido. Desde el ayuntamiento están recabando información sobre el siniestro y tratando de valorar los daños y alcance.

El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas tronadas y reventones húmedos, ha golpeado con dureza las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa y la Canal de Navarrés. En municipios vecinos como Corbera, la fuerza del agua y el viento ha derribado numeroso arbolado e infraestructuras. La situación ha resultado especialmente crítica en Alberic, donde los servicios municipales se han visto desbordados. Su alcalde, Toño Carratalá, ha descrito la magnitud de la catástrofe: "Absolutamente desbordados por la que acaba de caer en Alberic. Las estaciones nos han marcado 140 km/h, pero me estaba comentando una persona que tiene una estación privada que le ha medido 155 km/h. Es una auténtica locura. No sé la cantidad de árboles caídos: han caído en la plaza Portugal, en la plaza España, en la Glorieta, en la Muntanyeta... No sé la cantidad de árboles ni la cantidad de calles que tenemos ahora mismo cortadas en el casco urbano".

Principales rachas de viento registradas

Alberic : 155 km/h (estación privada) / 140 km/h (red oficial)

: 155 km/h (estación privada) / 140 km/h (red oficial) Sumacàrcer (Alt de la Ceja) : 149 km/h

: 149 km/h Alzira : 143 km/h

: 143 km/h Corbera : 125 km/h

: 125 km/h L'Alcúdia : 114 km/h

: 114 km/h Benimuslem : 106 km/h

: 106 km/h Carcaixent : 105 km/h

: 105 km/h Gavarda : 105 km/h

: 105 km/h Castelló : 103 km/h

: 103 km/h Sueca : 103 km/h

: 103 km/h Cotes : 101 km/h

: 101 km/h Massalavés: 95 km/h

Dispositivo de emergencia y medidas de prevención

El impacto del temporal se produce en una jornada en la que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la AEMET habían decretado la alerta naranja por lluvias torrenciales, granizo y vendavales, coincidiendo con el aviso por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios forestales.

Redacción Levante-EMV

Ante este escenario, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de Alzira —integrado por responsables políticos, técnicos, Policía Local, Protección Civil y VACIF— había activado previamente un plan de contingencia preventivo. Entre las medidas figuraban la clausura del Parque de l'Alquenència, el Cementerio Municipal y las áreas de juegos infantiles hasta las 21:00 horas, además de la suspensión de actividades al aire libre y el cierre de instalaciones deportivas exteriores hasta las 22:00 horas.

Asimismo, se había instado a la hostelería a retirar terrazas y carpas para evitar accidentes por reventones térmicos, al tiempo que se mantiene la prohibición de acceder a parajes naturales como La Murta y La Casella. Los servicios de emergencia, Policía Local y brigadas municipales continúan trabajando sobre el terreno en el despeje de vías públicas, evaluación de daños estructurales y monitorización de pasos inundables, reiterando el llamamiento a la población para extremar la precaución y evitar desplazamientos.