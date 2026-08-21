Castellonense y Alzira se imponen en sus partidos de pretemporada

La UD Castellonense y el Alzira jugaron y ganaron sus partidos de pretemporada disputados en la tarde-noche de alerta por calor. El equipo blanquinegro jugó a partir de las 21’30 h. en Torrent donde ganó 0-1 con otro gol de Adama Sangare. La UD Alzira no varió el horario del partido que disputó en las instalaciones de SIA Academy en Enguera donde se impuso 2-0 al Recambios Colón en el cuarto partido de preparación.

Once inicial que presentó Iñaki Rodríguez en Torrent. / Levante-EMV

Los azulgranas lograron su tercera victoria de sobre un Recambios Colón que plantó cara en la primera parte en la que el Alzira se adelantó a los 21 minutos por medio de un cabezazo de Javi Martínez. El 2-0 llegó en el 77, también de cabeza por medio de Navalón. Desde el gol encajado en el primer encuentro contra el Requena, los blaugranas llevan tres partidos y medio sin recibir un tanto.

El partido empezó a disputarse a una alta temperatura pero soportable respecto a lo vivido a lo largo del día. Javi Pons salió con Martín en portería; Llario, Fluixà, Alaa y Javi Martínez en defensa; con Domi y Juan Soria en el doble pivote flanqueados por Germán a la derecha y Navarrete a la izquierda, Traver en la media punta y Navalón como hombre más adelantado.

La primera parte fue más igualada, con un Recambio muy activo y rápido en sus ataques. En el minuto 11 los de Catarroja aprovecharon un error de Navarrete y encararon a Martín, pero el argentino rechazó el disparo del delantero visitante. A ambos conjuntos les costaba penetrar en las defensas y en el minuto 21, con un centro de Carlos Llario, Javi Martínez remató de cabeza al fondo de la red. Superada la media hora, de nuevo Martínez se plantó en el área pequeña rival y su disparo al palo corto fue al lateral de la red.

Tras el descanso Javi Pons hizo varios cambios. Xumi por Martín en la portería; el último fichaje, Leuko por Germán, pasando a Carlos Llario al extremo derecho para dejarle el lateral al camerunés. Euse sustituyó a Fluixà y Joan Sabater a Navarrete en el extremo izquierdo. En el primer minuto, Traver tuvo un libre directo que ejecutó magníficamente bien y obligó al excancerbero del juvenil alzirista, Dani Iglesias, a estirarse. A los diez minutos de la reanudación, Javi López entró por Traver y cinco después Iván Ferrer lo hacía por Soria y Marcos Castells volvía a jugar -después de dos partidos ausente por vértigo- por Javi Martínez. Poco antes, el Alzira tuvo una multiocasión que desbarató la defensa colombina.

La lesión de Alaa al tirarse con todo para cortar una incursión le obligó a ser sustituido por Fluixà, que reingresó al terreno de juego. Alzira insistía atacando con jugadas combinativas, abriendo balones y realizando centros. Con uno de ellos, Navalón remató a gol el 2-0 de cabeza de forma espléndida. Iván Ferrer colocó dos buenos saques de esquina que fueron rematados alto. Leuko, aunque ha llegado pasado de peso, mostró buenas acciones como buenos controles y pases a Llario al espacio. También Marcos Castells dio buenos pases en largo y subidas por banda, al igual que hicieron Javi Martínez y Joan Sabater.

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El Castellonense jugará este viernes a las 10 de la mañana en la Nucia mientras que el sábado el Alzira volverá a Luis Suñer Picó para recibir a las 19.30 h. al Olímpic de Xàtiva.