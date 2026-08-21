Hallan muerto al vecino de la Pobla Llarga desaparecido desde el martes en Ciudad Real

Francisco Javier Basterra Molina, el vecino de la Pobla Llarga de 72 años con alzhéimer que permanecía desaparecido desde la tarde del martes en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), ha sido hallado muerto este viernes en el término municipal de Villamanrique, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Una vecina alertó a la Guardia Civil que había localizado el vehículo que utilizaba el desaparecido, un Seat Ateca de color gris y matrícula 3686 KLK. Según la Guardia Civil, tras desplazarse hasta el lugar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre a pocos metros del automóvil. Estas mismas fuentes han precisado que el vehículo no se encontraba accidentado y que, por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, que están siendo investigadas.

El hombre había desaparecido después de llevarse el vehículo de su hija, lo que motivó la puesta en marcha desde la tarde del martes de un dispositivo de búsqueda por parte de la Guardia Civil.

Los agentes habían estado comprobando las cámaras de las carreteras para tratar de determinar el recorrido que pudo realizar el hombre e incluso se incorporó un helicóptero de la Guardia Civil al dispositivo de localización.

Tras su desaparición, el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad había solicitado también la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pudiera ayudar a localizar al desaparecido

Los municipios de la comarca de la Ribera se han volcado estos días en la búsqueda de Francisco Javier Basterra Molina, vecino de la Pobla Llarga. La alerta ciudadana, iniciada por el consistorio de su municipio y compartida rápidamente por una gran parte de los ayuntamientos de la Ribera, solicitaba la máxima colaboración vecinal para tratar de recabar cualquier pista que permitiera dar con su paradero.

“Nada más conocer la noticia me puse en contacto con la familia”, declaró a Levante-EMV la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues. “Lo hemos compartido enseguida porque la familia vive aquí, en La Pobla, por si acaso hubiera decidido venir en coche hacia el municipio o hacia los alrededores. La familia nos pidió que difundiéramos el cartel por si se hubiera dirigido hacia la Ribera», ha explicado la primera edil.

Aunque no era natural de la Pobla, Francisco Javier y su familia son unos vecinos más del municipio, donde residen desde hace años. Él ejerció hasta su jubilación como médico en Carcaixent. Era un vecino “muy conocido en la Pobla”, y la gente se mostró muy preocupada por su desaparición”, indicó Garrigues.