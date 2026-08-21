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La Processó del Foc ilumina Benifaió con las chispas de más de 50.000 cohetes

Más de 600 personas disparan cohetes de salida durante la espectacular procesión, que coordinan las peñas El Coet y El Xiflec junto con el ayuntamiento

Los niños también tienen su espacio seguro: la ‘cordà’ y la ‘passejada’ infantiles aseguran el relevo generacional de la fiesta

La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

La Processó del Foc llena Benifaió de pólvora y fervor

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

Benifaió vivió anoche una nueva noche mágica, donde el brillo centelleante de los cohetes de salida crea una serpiente de luz que recorre las calles principales abriendo paso a la imagen de la Divina Aurora. Es la Processó del Foc, la más emblemática de las muchas que se celebran durante las fiestas patronales en este municipio y la que más expectación genera y cuenta con más seguidores. Más de 600 personas dispararon ayer más de 2.500 cohetes de salida a lo largo de la procesión. La coordinación y el desarrollo de este acto corre a cargo de las peñas locales El Coet y El Xiflec, que junto al Ayuntamiento de Benifaió velan por la seguridad y el correcto desarrollo de esta especial celebración. Entre seis y ocho docenas por cada participante: integrantes de las peñas, Clavaris de la Divina Aurora, Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost y otros festeros de ediciones anteriores que participan de forma recurrente en esta peculiar procesión que sume el municipio en un ambiente mágico.

Entrada de la Processó del Foc a la iglesia de San Andrés, con la imagen de la Divina Aurora entre los cohetes.

Entrada de la Processó del Foc a la iglesia de Sant Pere, con la imagen de la Divina Aurora entre los cohetes. / Levante-EMV

La tradicional Processó del Foc en honor a la Divina Aurora fue reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana y Bien Inmaterial de Relevancia Local (BIRL) en 2022, tras la solicitud del ayuntamiento, avalada por informes del cronista local, Enric Marí. Conocida también como Processó dels Fadrins (nombre popular que reciben los clavarios de la Divina Aurora), tiene raíces históricas que se remontan al siglo XVII. Sin embargo, su formato actual y la tradicional participación de los jóvenes —‘fadrins'— quedó consolidada a finales de la década de 1940

Grupo de los 'fadrins?, Clavarios de la Divina Aurora de Benifaió.

Grupo de los 'fadrins', Clavarios de la Divina Aurora de Benifaió. / Levante-EMV

A diferencia de las procesiones religiosas convencionales, la Processó del Foc sustituye la luz de los tradicionales cirios por el destello continuo de los cohetes. Dispuestos en dos largas hileras a lo largo del recorrido, los participantes disparan ininterrumpidamente cohetes de salida dorados y plateados. Este río de chispas y estelas incandescentes ilumina el paso solemne de la imagen de la Divina Aurora, creando una estampa visual de enorme belleza y valor patrimonial que hunde sus raíces en la historia local ligada a la Festa dels Fadrins.

Las centellas que desprenden los cohetes de salida llenan las calles de luz ténue.

Las centellas que desprenden los cohetes de salida llenan las calles de luz ténue. / Levante-EMV

La jornada festiva dedicada a la Divina Aurora estuvo marcada también por la adaptación a las condiciones meteorológicas. Ante la previsión de climatología adversa y siguiendo la recomendación de la empresa pirotécnica responsable, la clásica ‘mascletà’ del mediodía tuvo que adelantar su disparo para garantizar la total seguridad del público y el correcto desarrollo del espectáculo de estruendo y ritmo.

Salida de la procesión, cuando autoridades, cura y festeros encienden los primeros cohetes.

Salida de la procesión, cuando autoridades, cura y festeros encienden los primeros cohetes. / Levante-EMV

La devoción por el fuego en Benifaió no se limita únicamente a los actos para adultos, sino que cuenta con un relevo generacional garantizado. Durante los últimos días, las peñas El Coet y El Xiflec han organizado diversos actos pirotécnicos especialmente adaptados para los más pequeños. Entre ellos destacan la cordà infantil y la "passejada infantil", concebida como una adaptación a escala de la Processó del Foc donde los niños y niñas aprenden a convivir con la cultura de la pólvora bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento.

Noticias relacionadas y más

La cordà infantil se celebra desde hace unos cantos años para iniciar a los más pequeños en la afición 'coetera'.

La 'cordà' infantil se celebra desde hace unos años para iniciar a los más pequeños en la afición 'coetera'. / Levante-EMV

Con estos actos de fuego, Benifaió encara ya la recta final de sus fiestas patronales, que pondrán su broche de oro este sábado con el día dedicado a la patrona, Santa Bárbara, tras una intensa semana de hermandad, música y tradición viva.

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