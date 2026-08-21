Turís y Montserrat prevén aumentar la cosecha de uva un 50 % en una vendimia adelantada por el calor

La Cooperativa La Baronía de Turís comenzará en pocos días la vendimia de 2026. Las altas temperaturas han propiciado un avance de la maduración, “de una semana, respecto de años anteriores”, indica el enólogo de la cooperativa, Joan Picó. En un primer momento llegaron a valorar la posibilidad de adelantar diez días el arranque de la campaña pero “la semana pasada hemos visto un parón y hemos preferido esperar un poco”, añade. Las expectativas para este ejercicio son buenas: “En producción esperamos un aumento del 50 % en comparación con el año pasado”. Esto supondrá “llegar hasta los 2,5 o 3 millones de kilos”, calcula. “Llevábamos arrastrando tiempo de sequía desde el año anterior. El año pasado, las plantas dedicaron las reservas hídricas a hacer vegetación, no cosecha. Así lo regula la planta. Depende de cada variedad. Pero este año sí se ha dedicado a hacer fruta, y tenemos más cosecha”, explica Picó.

Con estas expectativas, los productores comenzarán la próxima semana a recolectar la uva y los trabajos está previsto que se prolonguen durante un mes. La vendimia genera un aumento del volumen de trabajo y los agricultores, que son todos de Turís, recurren a cuadrillas de vendimiadores que suelen ser “de fuera”. “Cada productor se encarga de contratar sus propias cuadrillas”, indica Picó.

Uno de los técnicos de la Cooperativa La Baronía de Turís muestra un racimo de moscatel. / Levante-EMV

Variedad más autóctona y regular

En Turís, las variedades que se cultivan son moscatel —que representa el 65 % de la producción—, malvasía, merlot y tempranillo. La uva moscatel ha pasado en estos últimos veinticinco años “de ser un 25 % de la producción a ser la mayoritaria”. Según describe el enólogo de La Baronía, se trata de una variedad “más autóctona, más resistente y más regular”. Es, además, “más fácil de trabajar y más rústica; la variedad moscatel tiene más valor añadido”, puntualiza.

Remolque lleno de uva moscatel en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Es también la variedad mayoritaria en el municipio vecino de Montserrat. Allí la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat también anuncia un aumento de casi el 50 % de la producción después de la pésima campaña de 2025 —con apenas medio millón de kilos recolectados— a causa de un ataque muy fuerte de mildiu, según indica el presidente de la entidad, Alfredo Ventero. Confía en alcanzar los 1,1 millones de kilos. “Nosotros en un año bien hacíamos 2 millones de kilos. Pero a eso ya no llegamos, ni llegaremos, porque solo quedan una veintena de labradores que cuiden las viñas. Y de ellos, quince o dieciséis tienen entre 60 y 90 años. Si ellos desaparecen, no hay nadie detrás que les siga”, lamenta Ventero.

El 70 % para mosto

El presidente de la cooperativa de Montserrat explica que el 70 % de la producción se dedica a la elaboración de mosto, un 20 % para la elaboración de mistela y el 10 % restante para azufrado. “Aún no tenemos fecha para comenzar. El martes salimos a coger muestras y el grado de dulzor estaba bajo todavía. El miércoles que viene volveremos a salir y a ver si ha subido y podemos empezar”, detalla Ventero. El año pasado, la vendimia de Montserrat comenzó el 9 de septiembre, “este año igual se adelanta unos días”.

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Vermut negro, uno de los productos de la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat. / Levante-EMV

Ventero lamenta el bajo precio que perciben por la producción y el descenso en la demanda del mosto, su principal producto, que dificulta las ventas y hace que tengan que “derivarlo a bodega”. Otro de los productos estrella de la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat es el vermut: “Hacemos vermut tinto y vermut blanco y organizamos una Fira del Vermut en la primera semana de octubre que tiene mucho éxito”, comenta.