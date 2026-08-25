Alberic recuperará la cisterna medieval como espacio visitable de la memoria democrática
La diputación invertirá 210.000 euros en restaurar el aljibe del Palacio Señorial, que sirvió de suministro histórico y refugio antiaéreo durante la Guerra Civil, para abrirla al público
La Diputación de Valencia, a través de su delegación de Memoria Democrática, invertirá 210.000 euros en la rehabilitación y puesta en valor de la cisterna del antiguo Palacio Señorial de Alberic. Esta infraestructura hídrica medieval, de 500 metros cuadrados, constituye el único vestigio conservado tras el derribo de la fortaleza señorial en el siglo XIX y albergó, durante la Guerra Civil, un refugio antiaéreo para la población local. Las obras, que se encuentran actualmente en fase de licitación, contarán con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y permitirán acondicionar el recinto para abrirlo a las visitas del público.
La vicepresidenta de la corporación provincial y responsable del área de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha subrayado que este enclave representa un símbolo identitario para el municipio de la Ribera Alta y un valioso testimonio de la organización comunitaria a lo largo de los siglos. En este sentido, Enguix ha destacado que el valor de la cisterna trasciende su función de suministro de agua, al reflejar la evolución social de Alberic desde los tiempos de la conquista de Jaume I y el posterior dominio señorial hasta el conflicto bélico del siglo XX, pasando por la creación de acequias específicas tras la expulsión de los moriscos para garantizar el abastecimiento de agua potable.
Por su parte, el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha explicado la singularidad arquitectónica e histórica de la fortificación, construida en el siglo XIII en la plaza Mayor. A diferencia de otras villas de realengo donde las murallas protegían a toda la población cristiana, en Alberic la fortificación delimitaba únicamente el centro de poder señorial sobre una comunidad de vasallos musulmanes. La cisterna abastecía tanto al castillo como a las viviendas, convirtiéndose en un equipamiento colectivo que fue mantenido y mejorado por los sucesivos pobladores cristianos mediante una canalización conectada a la Acequia Real del Júcar. Carratalá ha recordado asimismo que existen documentos de los siglos XVII y XVIII que constatan el mantenimiento municipal del depósito, el cual sobrevivió a la demolición del palacio a mediados del siglo XIX cuando la localidad se emancipó de los duques del Infantado.
La intervención en Alberic se enmarca en la convocatoria anual de la corporación provincial para la recuperación de espacios de la memoria, a través de la cual se han aprobado este año medio centenar de proyectos en 46 municipios, además de 17 iniciativas promovidas por entidades memorialistas. Entre 2024 y 2026, la Diputación ha asignado un total de 3,75 millones de euros a estas actuaciones patrimoniales, importe al que se suma otro millón de euros destinado a trabajos de localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Como ha concluido la vicepresidenta Enguix, la institución ha duplicado en la presente legislatura los recursos económicos dirigidos a la memoria democrática para respaldar tanto a los ayuntamientos en la divulgación de su historia como a las familias en la dignificación y búsqueda de sus seres queridos.
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