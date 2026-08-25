La Colla Barcelonista de Sueca denuncia una actuación “desproporcionada” de la UIP contra uno de sus miembros en Elche

Miembros de la Colla Barcelonista de Sueca que se desplazaron este domingo hasta Elche con motivo del partido entre el Elche CF y el FC Barcelona han denunciado una actuación que consideran “desproporcionada” por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en los momentos previos al encuentro disputado en el estadio Martínez Valero.

Según el comunicado difundido por los aficionados suecanos, durante las horas previas al partido se vivió en los alrededores del estadio un ambiente “familiar, cordial y de respeto” entre seguidores de ambos equipos. Los integrantes de la colla aseguran que no presenciaron ningún incidente que pudiera justificar la actuación policial que se produjo posteriormente.

Los hechos, según relatan, comenzaron después de que varios aficionados blaugranas salieran de la Cafetería Pull, situada en la calle Francisco Pérez Campillo de Elche, y se dirigieran juntos hacia el estadio.

Una vez dentro del Martínez Valero, los miembros de la colla se situaron en el acceso 22, habilitado para la afición visitante, a la espera de acceder a la zona correspondiente. Fue entonces, siempre según su versión, cuando varios agentes de la UIP comenzaron a retirar “de manera brusca y desmesurada” las esteladas que portaban algunos socios y aficionados del Barcelona.

A partir de ese momento se produjeron, según el relato de los seguidores suecanos, diferentes intervenciones policiales que terminaron con varios aficionados blaugranas reducidos y detenidos. Los denunciantes aseguran haber presenciado también agresiones durante estas actuaciones.

Uno de los episodios que la colla considera especialmente grave afecta a uno de sus miembros que, según el comunicado, fue reducido por los agentes y posteriormente detenido. Los aficionados sostienen que el joven fue golpeado reiteradamente durante la intervención.

El grupo afirma además que, una vez que el aficionado se encontraba detenido y esposado, mientras era trasladado, pudieron observar cómo uno de los agentes le propinaba “un golpe de puño”. Según aseguran, en ese momento no apreciaron ninguna actuación por parte del detenido que pudiera justificar dicha agresión.

La colla barcelonista de Sueca considera especialmente preocupante que la exhibición de una bandera, en este caso una estelada, pudiera derivar en una intervención policial que acabara con la retirada de símbolos, agresiones y detenciones.

Ante estos hechos, los aficionados suecanos reclaman a las instituciones y organismos competentes que “investiguen lo ocurrido, revisen las actuaciones policiales y, en caso de determinarse responsabilidades, se adopten las medidas correspondientes".

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Los integrantes de la colla defienden que el fútbol debe ser un espacio de “convivencia, rivalidad deportiva y libertad de expresión” y consideran que los símbolos políticos o nacionales no deberían servir, según su versión, para justificar actuaciones policiales desproporcionadas. La colla concluye su comunicado con una triple reivindicación: “Pedimos respeto, pedimos responsabilidades. Pedimos que los hechos se investiguen”. El escrito termina con una pregunta dirigida a las instituciones: “¿Esto es una democracia?”.