Denuncian la “saturación” de Urgencias en el Hospital de la Ribera con hasta 30 personas a la espera de una cama

La Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera ha denunciado la situación de “congestión” que sufre el Departamento de Salud. Según la organización ciudadana, la situación de la atención sanitaria en el Departamento de Salud de La Ribera, “tal y como alertábamos a principios de verano, es de saturación, tanto para las personas enfermas como para el personal que nos atiende”. Desde la entidad señalan que en el servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera los pacientes “continúan esperando, durante horas o días, una cama de hospitalización porque no hay libres, mientras la planta cuarta continúa cerrada”.

Esta congestión prolongada durante los meses de verano ha transformado el área de urgencias en una planta de internamiento improvisada: “El personal está cansado de ver cómo un servicio, que está organizado para las urgencias y con personal para atenderlas, se convierte diariamente en una planta de hospitalización porque, una vez diagnosticadas y valorada la necesidad de ingresar en una habitación, al no haber ninguna cama libre, tienen que realizar el seguimiento y el tratamiento en unas condiciones inadecuadas y sin el trato, la privacidad y la calidad asistencial necesarias para una recuperación lo más pronta posible”, critican desde la plataforma. La atención, añaden, se realiza “en boxes triplicados sin intimidad”, mientras sus acompañantes se ven obligados a permanecer sentados en la sala de espera durante días sin apenas información sobre la evolución del paciente.

Para sustentar sus denuncias, el colectivo aporta registros asistenciales de los últimos días, con picos de 30 personas esperando cama el 17 de agosto, 43 el 19 de agosto, 23 en la jornada previa y 14 en el día de la emisión del comunicado. Esta afluencia forzó a la dirección a reabrir de forma temporal la mitad de la cuarta planta la semana pasada, aseguran. La plataforma advierte de que el hospital asiste diariamente a “entre 400 y 500 personas” sin estar todavía en periodo invernal ni en epidemia de gripe, un hecho que se ve agravado por la falta puntual de médicos y enfermeras en distintos turnos y la fuga de profesionales, según exponen en un comunicado.

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A esta problemática se añade el bloqueo en las consultas de especialidades con “agendas cerradas”, lo que empuja a más pacientes a acudir a Urgencias. En este sentido, la nota califica como “una falta de transparencia la insuficiente información sobre las listas de espera reales de las consultas”. Ante este panorama, la plataforma exige a la dirección hospitalaria soluciones efectivas: la apertura de todas las camas del centro, el refuerzo de la atención primaria y “que el objetivo de la atención sanitaria en la Ribera sea la mejora de la salud de las personas y no con criterios económicos, porque nos va la salud y la vida de las personas que vivimos en la comarca”.