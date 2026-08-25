Gavarda invierte más de 33.000 euros en la renovación de tres parques infantiles
El consistorio instala nuevos juegos y habilita una nueva área recreativa en diferentes zonas del municipio, mejoras que han sido financiadas por la Diputació de València
El Ayuntamiento de Gavarda ha llevado a cabo la modernización y adecuación de tres parques infantiles de la localidad con el fin de mejorar y actualizar los espacios de ocio y convivencia vecinal, proporcionando zonas de juego más seguras y modernas para los niños del municipio. Las obras han supuesto un desembolso conjunto de 33.340,67 euros, financiado a través de diferentes líneas de ayuda de la Diputació de València.
Las intervenciones se han distribuido en tres puntos del término municipal: el parque del Ayuntamiento, el parque del Núcleo Histórico y el parque de la Paloma. En el parque del Ayuntamiento se han instalado nuevos juegos infantiles con un presupuesto de 16.293,26 euros, mientras que en el parque del Núcleo Histórico se han renovado las áreas de recreo con una inversión de 6.475,92 euros; ambas actuaciones han sido sufragadas mediante subvenciones provinciales destinadas a la recuperación de equipamientos urbanos afectados por la DANA. Por su parte, el parque de la Paloma dispone ahora de una nueva área de juegos infantiles gracias a una partida de 10.571,49 euros correspondiente al Pla d'Inversions 2022-2023 de la corporación provincial.
El alcalde de Gavarda y presidente de la diputación, Vicent Mompó, ha subrayado la trascendencia de estas actuaciones para el bienestar vecinal, destacando que suponen una "mejora significativa para entornos esenciales en el día a día de las familias". El primer edil ha señalado que el objetivo del consistorio es contar con parques cuidados, modernos y seguros que sirvan de punto de encuentro y convivencia para la comunidad, al tiempo que ha valorado la colaboración de la Diputació de València para respaldar a los municipios pequeños en la optimización de sus servicios e infraestructuras públicas.
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