Medusa fija su próxima edición en Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027

El Medusa Festival ya ha anunciado las fechas de su próxima edición. Apenas unos días después de concluir una convocatoria que registró 185.000 asistencias acumuladas, la organización ha confirmado que el festival regresará a Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027.

El anuncio constituye el primer avance de la próxima edición y consolida la relación del macrofestival con Cullera. El cartel, los artistas y buena parte de los detalles de la programación todavía están por definir, pero los seguidores de Medusa ya pueden reservar en el calendario las fechas de su decimotercera edición.

La confirmación llega después de un 2026 que volvió a situar al festival entre los principales acontecimientos musicales del verano valenciano. Durante cuatro jornadas, Medusa contabilizó 185.000 asistencias, mientras que el sábado alcanzó su máximo histórico de público simultáneo, con 56.000 personas en el recinto.

El anuncio destaca también por la rapidez con la que se ha producido. Mientras aún permanecen recientes las imágenes de la última edición y los servicios vinculados al festival recuperan la normalidad, la organización ya trabaja en la siguiente convocatoria.

Cinco días en plena temporada alta

Medusa regresará a Cullera entre el jueves 12 y el lunes 16 de agosto de 2027, coincidiendo nuevamente con uno de los periodos de mayor actividad turística del año. La elección de estas fechas situará al festival en pleno puente de agosto, con el consiguiente impacto en la ocupación turística, la restauración, el comercio y los servicios de la localidad.

La edición de 2026 volvió a poner de manifiesto la dimensión alcanzada por el evento. Nueve escenarios y 150 DJs conformaron una programación que reunió a distintas generaciones y estilos de música electrónica, mientras miles de visitantes se alojaron durante varios días en Cullera y en otras localidades de la Ribera.

Con las fechas de 2027 ya anunciadas, comienza una nueva fase de preparación tanto para el festival como para el municipio. Hoteles, apartamentos turísticos, campings y otros establecimientos vinculados al turismo previsiblemente recibirán con antelación las primeras consultas y reservas relacionadas con uno de los periodos de mayor demanda del verano.

De Cullera a Madrid y vuelta a la playa

El proyecto de Medusa no se limitará a su gran cita estival. Antes de regresar a Cullera, la marca tiene previsto celebrar el próximo 5 de diciembre en IFEMA Madrid su primer gran evento de formato invernal, bautizado como Blizzard: La Ciudad del Hielo. Se trata de una propuesta independiente que amplía la actividad del festival más allá de la temporada de verano.

No obstante, Cullera seguirá siendo el principal escenario de Medusa. La organización ya ha confirmado el próximo capítulo del festival: del 12 al 16 de agosto de 2027, en la playa de Cullera.

La principal incógnita será ahora el cartel que prepara la organización y si la decimotercera edición logrará superar los registros alcanzados este verano. Después de las 185.000 asistencias de 2026 y del récord de 56.000 personas simultáneas, el listón vuelve a estar muy alto.