Más de 30 robos en casas de campo de l'Alcúdia y Guadassuar disparan la alarma entre los vecinos

Una oleada de robos en viviendas de campo de las partidas de la Garrofera, la Florentina y Olivarons, entre los términos municipales de l'Alcúdia y Guadassuar, mantiene en vilo a los vecinos de ambos municipios, quienes reclaman una mayor presencia policial ante la "sensación de inseguridad" que se ha instalado entre los residentes, que conviven con el miedo a convertirse en la próxima víctima.

Según denuncian, solo en lo que va de año se han registrado más de una treintena de robos en casas y viviendas de estas partidas, mientras que durante el mes de julio, coincidiendo con el periodo estival, los ladrones asaltaron cuatro viviendas distintas en una misma jornada.

Un balance "muy preocupante" que ha llevado a los responsables municipales de ambas localidades de la comarca de la Ribera a reunirse de urgencia para abordar la situación y buscar una respuesta conjunta, "aportando cada administración los recursos que tiene a su mano". Así lo ha explicado el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, tras el encuentro celebrado el pasado viernes con su homólogo en l'Alcúdia, Andreu Salom, en el Ayuntamiento de l'Alcúdia.

Además de los dos alcaldes, la reunión contó con la presencia del capitán de la Guardia Civil del cuartel de Sueca, el sargento de la Comandancia de Carlet, los jefes de las policías locales de ambos municipios y cinco representantes vecinales de las partidas afectadas.

Coordinación conjunta

"Hemos acordado trabajar de una forma más coordinada para que los dos ayuntamientos hagamos acciones conjuntas e intentar paliar la oleada de robos", señala Estruch, quien admite que 2026 "está siendo un año duro" después de tener constancia de, al menos, una treintena de asaltos en distintas casas de campo de l'Alcúdia y Guadassuar. "Igual te roban electrodomésticos que herramientas de jardín", agrega el munícipe, que explica que los ladrones se llevan "todos los objetos de valor que encuentran".

Más allá de abordar posibles medidas para hacer frente a una situación que preocupa, y mucho, el encuentro sirvió también para escuchar a los afectados y conocer sus inquietudes de primera mano. "Nos trasladaban la inseguridad que sienten y que están intranquilos", afirma Estruch, quien señala la Garrofera, una urbanización de alrededor de 160 residentes, como el punto más castigado, aunque matiza que los robos también se han extendido a otras áreas con viviendas dispersas.

El encuentro se cerró con el compromiso de "establecer una coordinación conjunta" entre las policías locales de l'Alcúdia y Guadassuar y la Guardia Civil, con diferentes actuaciones encaminadas a "reforzar la prevención y la vigilancia de las zonas de casas de campo". Entre las medidas planteadas figura el estudio de la instalación de cámaras en la carretera principal de acceso, así como un incremento de la presencia policial, especialmente durante la noche.

Más presencia policial y cámaras

"Vamos a estudiar implantar cámaras en la carretera de acceso para proteger más la zona y aumentar la vigilancia nocturna", explica Estruch, que insiste en la necesidad de implicar a todas las administraciones: "Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, cada uno con lo que tenga en su mano, para hacer frente a esta situación".

Comunicado del Ayuntamiento de l'Alcúdia tras la reunión celebrada el viernes.

Uno de los principales obstáculos para frenar los asaltos es, precisamente, la facilidad con la que los autores pueden entrar y salir por vías secundarias. Según explica el responsable municipal, en la mayoría de los casos los ladrones no utilizan el acceso principal, sino que "suelen meterse por caminos rurales o carreteras secundarias, aprovechando zonas de difícil acceso", lo que complica tanto las labores de vigilancia como la identificación de los delincuentes.

Nueva reunión en septiembre

Durante la reunión, tanto los responsables municipales como la Guardia Civil insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana. Así, pidieron a los vecinos que llamen inmediatamente a la Policía Local o a la Guardia Civil en caso de observar personas o vehículos sospechosos, movimientos extraños o cualquier situación fuera de lo habitual. Recordaron, además, la necesidad de denunciar todos los robos y los intentos de robo, ya que esos datos permiten conocer la dimensión real del problema y facilitan el trabajo de los investigadores.

También se acordó restringir el grupo de WhatsApp creado por los vecinos para compartir avisos e incidencias, de modo que sus integrantes deberán identificarse con nombre y apellidos, polígono y parcela para garantizar que solo acceden residentes de las viviendas afectadas.

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Además, las autoridades recomendaron no enfrentarse a los sospechosos ni actuar por cuenta propia. El objetivo, subrayan, es reforzar la presencia policial y mejorar la coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad para devolver la tranquilidad a los vecinos. Para comprobar si las medidas surten efecto, ambas localidades acordaron volver a reunirse el próximo 24 de septiembre.