El pedrisco y el viento echan a perder la cosecha de caqui en Algemesí y dañan hasta el 90 % en Guadassuar, Alzira y l’Alcúdia

El cultivo del caqui ha sido el gran perjudicado por el temporal que azotó el pasado jueves la Ribera. El pedrisco y el viento han dañado el 100 % de la cosecha en Algemesí, el 90 % en Guadassuar y entre el 50 % y el 70 % en Alzira. También en l’Alcúdia ha afectado a una “zona importante”, aunque aún sin concretar.

En Algemesí “está todo tocado”, dice el concejal de Agricultura, Marcos Giner. “Si no por la piedra, por el rameado”, detalla. Los daños por el pedrisco se concentran en las parcelas más próximas a Alzira, Guadassuar y l’Alcúdia, municipios que también concentran importantes pérdidas. “Pero el viento también ha ocasionado desperfectos en el resto del término”, comenta. La producción de caqui ya representa el 40 % de la superficie agrícola de Algemesí y “es un cultivo que va en aumento”, anuncia.

Frutas marcadas por los golpes del pedrisco en campos de Guadassuar. / Levante-EMV

Hasta 70 impactos en una fruta

En Alzira los daños han sido desiguales: hay zonas fuertemente afectadas, mientras que en otras apenas se han registrado perjuicios. El pedrisco “ha hecho mucho daño”, asegura el presidente de la cooperativa Alzicoop, Paco Clari. “En algunas partidas, como Cabanyes, se ha perdido el 100 % de la fruta”, dice Clari. El técnico de Alzicoop, Adolfo Argente, cifra la afección de la producción que gestiona esta cooperativa entre un 50 y un 70 %. En la capital de la Ribera Alta los daños se concentran en la zona “de huerta”. “Hemos llegado a contar hasta setenta impactos en una sola fruta”, detalla. “Con solo una pequeña marca, ya se da por perdido el 100 %, porque esa fruta ya no se puede aprovechar”, puntualiza el técnico. Alzicoop estaba a punto de comenzar los tratamientos para adelantar la campaña, que se verán modificados por los efectos del temporal. Los agricultores afectados “deben presentar ahora el parte del siniestro y esperar a que los peritos hagan las valoraciones para que Agroseguro cubra los daños”, explica el técnico.

Los daños complicarán también la recogida de la fruta: “En una parcela que tiene el 50 % de daño, siempre se recolectará fruta dañada y se quedará en el árbol fruta buena. Es muy difícil que los ‘collidors’ puedan hacer bien su trabajo”, lamenta. Además de los daños en la fruta, las rachas de viento (por encima de los 140 km/h en muchos municipios de la comarca) dejan “ramas rotas, fruta por el suelo y mucha defoliación”, dice el presidente de Alzicoop. “El mal ya está hecho, aunque esto aún no se ha acabado”, concluye Paco Clari.

El viento también ha provocado caída de futas, rameado y defoliación. / Levante-EMV

En l’Alcúdia también existe “una zona importante” afectada por el temporal. “Estamos delimitando la zona afectada y valorando los daños”, dice Cirilo Arnandis, presidente de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer y de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de l’Oreto de l’Alcúdia. Estima que los técnicos de la cooperativa concluirán las inspecciones “a media semana” podrán tener más datos sobre la afección. En el municipio, el pedrisco ha sido el principal causante de los daños: “El caqui tiene la piel muy fina y cualquier golpecito ya representa pérdida”, concreta.

Noticias relacionadas

El municipio con mayor producción de caqui en la Ribera, Carlet, se ha librado de los desperfectos. “No tenemos daños”, asegura el presidente de la Cooperativa Sant Bernat, Luis Navasquillo. Sin embargo, sí se han detectado muchos en Guadassuar, que comercializa su fruta junto con la de Carlet en la cooperativa de segundo grado Ribercamp. “El 90 % del caqui de Guadassuar está tocado. A simple vista parece que el principal daño lo ha causado la piedra, aunque también es posible que haya pérdidas por el viento”. Navasquillo recuerda que “el viento no está cubierto por el seguro hasta el 1 de septiembre”, aunque confía en que “desde Agroseguro puedan decirnos algo sobre esto”. En este sentido, La Unió Llauradora ha propuesto a ENESA y Agroseguro que aprueben avanzar el inicio de garantías de resto de adversidades climáticas, que es donde está incluído el riego de viento, al 1 de agosto y que, mientras tanto, la Conselleria de Agricultura establezca una línea compensatoria a los agricultores con póliza en vigor que hayan sufrido pérdidas por viento, tal y como han dado a conocer a través de una nota de prensa. También en el caso de Guadassuar, esta semana está previsto comenzar los tratamientos para adelantar la cosecha: “Ahora nos tocará reorganizar todos los trabajos: dejar las zonas afectadas para el final y pasar los que teníamos programados para atrasar a adelantos”, explica.