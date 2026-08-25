Pepina Pastel, ejemplo en Alzira de liderazgo femenino y flexibilidad laboral

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este mediodía las instalaciones de la empresa Pepina Pastel en Alzira, donde ha reivindicado la aportación de las mujeres emprendedoras a la economía autonómica. Camarero ha subrayado el valor del liderazgo femenino para generar empleo de calidad y consolidar entornos basados en la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, la consellera ha recorrido el obrador para conocer de primera mano un proyecto fundado en 2019 por Lara Guerrero. La compañía, dirigida e integrada mayoritariamente por mujeres, cuenta en la actualidad con una plantilla de 40 trabajadores de diversa procedencia generacional.

Conciliación y retención del talento

Durante el encuentro, Camarero ha defendido que el desarrollo profesional debe ser compatible con la vida personal y familiar. Según ha indicado, la igualdad “también se construye desde las empresas”, remarcando que “aquellas organizaciones que eliminan barreras y aplican medidas de flexibilidad no solo aportan a una sociedad más justa, sino que retienen el talento y ganan competitividad”.

En esta línea, la firma alzireña aplica un paquete de medidas laborales que incluye la planificación y organización anticipada de horarios, la adaptación de turnos a las necesidades familiares y fomento de la jornada intensiva, el acompañamiento específico tras la reincorporación por permisos de maternidad, así como criterios de igualdad de oportunidades en selección, formación y promoción interna a puestos de responsabilidad.

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La vicepresidenta ha reiterado el compromiso de la Generalitat Valenciana de respaldar las políticas que impulsen el emprendimiento femenino y garanticen que el mérito y la capacidad sean los únicos criterios de crecimiento profesional, concluyendo que el éxito corporativo radica tanto en sus resultados como en su impacto humano.