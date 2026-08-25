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Pepina Pastel, ejemplo en Alzira de liderazgo femenino y flexibilidad laboral

La vicepresidenta Susana Camarero destaca en una visita al obrador alzireño el papel del emprendimiento femenino y la conciliación como motores del tejido empresarial valenciano

Visita de la vicepresidenta Susana Camarero al obrador de Pepina Pastel en Alzira.

Visita de la vicepresidenta Susana Camarero al obrador de Pepina Pastel en Alzira. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este mediodía las instalaciones de la empresa Pepina Pastel en Alzira, donde ha reivindicado la aportación de las mujeres emprendedoras a la economía autonómica. Camarero ha subrayado el valor del liderazgo femenino para generar empleo de calidad y consolidar entornos basados en la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, la consellera ha recorrido el obrador para conocer de primera mano un proyecto fundado en 2019 por Lara Guerrero. La compañía, dirigida e integrada mayoritariamente por mujeres, cuenta en la actualidad con una plantilla de 40 trabajadores de diversa procedencia generacional.

Conciliación y retención del talento

Durante el encuentro, Camarero ha defendido que el desarrollo profesional debe ser compatible con la vida personal y familiar. Según ha indicado, la igualdad “también se construye desde las empresas”, remarcando que “aquellas organizaciones que eliminan barreras y aplican medidas de flexibilidad no solo aportan a una sociedad más justa, sino que retienen el talento y ganan competitividad”.

En esta línea, la firma alzireña aplica un paquete de medidas laborales que incluye la planificación y organización anticipada de horarios, la adaptación de turnos a las necesidades familiares y fomento de la jornada intensiva, el acompañamiento específico tras la reincorporación por permisos de maternidad, así como criterios de igualdad de oportunidades en selección, formación y promoción interna a puestos de responsabilidad.

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La vicepresidenta ha reiterado el compromiso de la Generalitat Valenciana de respaldar las políticas que impulsen el emprendimiento femenino y garanticen que el mérito y la capacidad sean los únicos criterios de crecimiento profesional, concluyendo que el éxito corporativo radica tanto en sus resultados como en su impacto humano.

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