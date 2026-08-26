El Alzira ficha a un joven lateral para sustituir al lesionado Llorenç

La UD Alzira se ha hecho con los servicios de un lateral izquierdo con proyección que sustituirá al lesionado Llorenç y luchará por la titularidad con Marcos Castells. Carlos Ferrer “Charly” llega procedente del At. Saguntino tras ser pretendido por el conjunto azulgrana desde principio de pretemporada. “Charly” es muy del agrado del técnico porque además de jugar de lateral «puede hacerlo de extremo y de carrilero». El nuevo jugador alzirista no se enfrentó hace unos días al que ahora es su equipo porque estaba haciendo la pretemporada en el Saguntino de Tercera RFEF junto a Mary Sangare. La llegada de otro lateral con más experiencia le quitaba posibilidades de tener minutos en el equipo que dirige el ex azulgrana Guillem Beltrán y ha optado por retornar a Lliga Comunitat.

Con 18 años, la pasada temporada jugó 29 de los 32 partidos entre liga y play-off, 21 de ellos como titular y un total de 1.824 minutos en el Riba-roja CF. La anterior campaña estaba en el juvenil de División de Honor del Conquense, equipo con el que se enfrentó al juvenil azulgrana en los dos partidos donde fue titular.

El conjunto de Javi Pons disputará este miércoles el último partido de la pretemporada en casa, a las 20 h. en el Luis Suñer Picó contra la UD Aldaia CF, campeón en mayo del grupo 2 de Primera FFCV y ahora equipo del grupo norte de Lliga Comunitat.

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Por su parte, la UD Castellonense perdió el partido disputado el viernes en la Nucia por 3-1. Joe Winstanley marcó en la segunda parte. El viernes disputará el último partido de preparación en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza contra el Vila-real C a las 18’30 h.