El Alzira FS se resigna a competir en Segunda División tras confirmar la RFEF la plaza del Xota navarro en Primera

Se acabó el teatro. A 16 días para que empiece la liga, la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado la inscripción de Xota en Primera División. Lo ha hecho de manera verbal en el turno de ruegos y preguntas durante una reunión telemática en respuesta a la cuestión planteada por un miembro de Xota. La información ofrecida confirma el sentido de la resolución de mediados de agosto que ya redujo al mínimo las posibilidades de que el Alzira se mantuviera en la máxima categoría. Sin embargo, el “espectáculo” puede continuar. La Federación ha trasladado el expediente que abrió el 24 de julio a Xota, Córdoba y Ribera Navarra a la Fiscalía y quién sabe si en los próximos meses se determina lo contrario.

Al final, el equipo que denunció ante el departamento de Integridad de la RFEF las irregularidades que se estaban produciendo en la competición, el Alzira FS, es el que ha perdido la categoría. Los equipos implicados siguen en la renombrada Liga Prime a pesar de que se ha demostrado con documentos que Ribera Navarra ingresó dinero a Xota procedente de un patrocinio para el club de Tudela. Con los 160.000 € que recibió el club de Irurtzun pudo salvar los pagos de final de temporada. Por tanto, Xota recibió una ayuda externa que le favoreció y por extensión perjudicó al Alzira. Dicho pago llegó días antes de que Xota y Ribera se enfrentasen, con victoria de los primeros. También hubo desembarco en Córdoba de técnicos procedentes del Ribera Navarra y en la última jornada se enfrentaron los andaluces al Xota. Estos y otros hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El futuro que se espera a la competición es un Xota muy debilitado que puede ser el muñeco de feria del resto de equipos de Primera. De hecho, ha perdido los dos partidos de pretemporada contra Wanapix e Inter por 6-0. En Segunda se ha inscrito al Ribera Navarra que tampoco tiene equipo para competir y también puede dejar menguada la liga de Plata. Por el contrario, el ente federativo actuó por la vía rápida para impedir la inscripción del Málaga FS. Una jueza dio la razón a los malacitanos pero su sustituta en agosto se la devolvió a la Federación con el argumento de que la liga pasaría a tener 17 equipos lo que crearía un perjuicio al resto de clubes.

“Estamos decepcionados con la decisión tomada porque no ayuda a la integridad de la competición. Estábamos preparados para volver a Primera División pero vamos a seguir nuestro camino en Segunda”,han indicado el presidente, Vicent Fontana.

Los alzireños jugarán el sábado a las 12 h. en el Palau d’Esports el segundo partido de pretemporada, de nuevo contra el Zambú Pinatar, al que ganaron el pasado sábado por 2-4. En la primera parte Arechaga y Rubi adelantaron a los alzireños. Tras el empate de los murcianos, en el último cuarto de partido Benages y Rosental, con un gran gol, lograron el primer triunfo ribereño.

La gran cita de la pretemporada llegará el próximo 4 de septiembre con la edición más internacional del Trofeu Juan Beteta. El Palau d'Esports acogerá la visita del L84 Torino, vigente campeón de Italia. El club volverá a colaborar con ADELA-CV, Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Por el carácter solidario del encuentro, el abono de temporada no será válido para acceder al Palau y será necesario adquirir una entrada específica, con un precio de 5 euros.

La liga la iniciarán el sábado 19 de septiembre en el Palau d’Esports contra el Leganés.