Los bailes tradicionales toman las calles de Algemesí en los actos previos a las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

Algemesí iniciará este sábado, 29 de agosto, los primeros actos de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con el comienzo de la novena, una cita que allana el camino hacia las tradicionales procesiones y los días grandes de la festividad, programados para los próximos 7 y 8 de septiembre. La edición de este año adquiere una relevancia singular al conmemorar el 15.º aniversario de la declaración de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El rito religioso de la novena se celebrará diariamente a partir de las 22:00 horas en la Capella de la Troballa y sus calles adyacentes, y se prolongará hasta el domingo 6 de septiembre, jornada de la víspera en la que culminará esta práctica litúrgica. Paralelamente, las calles de la localidad volverán a ser el escenario de los ensayos abiertos al público, permitiendo que las diversas agrupaciones y comparsas compartan sus preparativos con el vecindario.

El calendario de ensayos arrancará el domingo 30 de agosto a las 21:00 horas con el Ball de les Llauradores en la calle Goya. Al día siguiente, lunes 31 de agosto, los Tornejants ensayarán a las 20:00 horas en la calle Sant Isidre Llaurador, seguidos a las 20:30 horas por los Gegants i Cabuts en la plaza de la Ribera. Las exhibiciones continuarán el martes 1 de septiembre a las 21:00 horas con la Nova Muixeranga en la plaza Ideal Terrassa, mientras que el miércoles 2 de septiembre a las 19:30 horas será el turno de la Muixeranga d’Algemesí en la calle Sant Dionís. Para el jueves 3 de septiembre están previstos los ensayos de los Bastonets a las 19:00 horas en la calle Sant Pius X, de la Schola Cantorum a las 20:30 horas en la basílica de Sant Jaume Apòstol y de la Societat Musical a las 21:00 horas en el casal Fester. El viernes 4 de septiembre, coincidiendo con el séptimo día de la novena, la actividad se intensificará: a las 18:30 horas actuarán les Pastoretes en la calle Santa Bàrbara; a las 19:00 horas, la Carxofa y los Arquets en esa misma vía, al tiempo que los Misteris i Martiris se representarán en la calle Mossèn Blanch; a las 20:00 horas se sumarán los Volants en la plaza Major; y a las 20:30 horas tendrán lugar simultáneamente el Cant de l’Apostolat en la Porta de l’Aire y el ensayo de les Danses d’Algemesí en la calle Sant Jaume Apòstol.

Concierto durante la Nit del Retorn, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La recta final de la previa arrancará el sábado 5 de septiembre por la mañana con la Plega General, que llevará la música de tabal y dulzaina por toda la ciudad. Esa misma noche, a las 23:00 horas, se celebrará la XXXIX Dansà a la Mare de Déu de la Salut, organizada por el Grup de Danses Berca y la EMTiD, cuyo recorrido partirá desde la Capella de la Troballa hasta la plaza Major atravesando la calle Berca y la plaza del Carbó. Finalmente, el domingo 6 de septiembre concluirá la novena con un completo programa vespertino que incluirá el Repic General a las 19:30 horas desde el campanario de la basílica de Sant Jaume, la Cercavila de l’Antevespra a las 20:00 horas siguiendo el itinerario de la Processó de Volta General, la escenificación de los Misteris i Martiris a las 22:45 horas en la Capella de la Troballa y el posterior concierto de la Banda Simfònica d’Algemesí en la plaza Major. Dicho espacio acogerá acto seguido la Nit del Retorn, que culminará los actos previos con el Toc del Retorn (repiqueteo y volteo de campanas), el Ángelus, las 21 salvas de honor dedicadas a la Mare de Déu de la Salut y un castillo de fuegos artificiales. Ante este programa, el concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, ha subrayado el “hondo significado que septiembre tiene para Algemesí”, y ha calificado estos actos como “parte de la memoria colectiva y de las raíces del pueblo”. El edil ha señalado que estas citas iniciales anuncian unas jornadas únicas donde familias y distintas generaciones se reúnen en torno a la Mare de Déu de la Salut.