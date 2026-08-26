Iberdrola invierte más de 10 millones de euros en la Ribera para la renovación de instalaciones afectadas por la dana

La compañía Iberdrola está llevando a cabo a través de i-DE, su empresa distribuidora, una inversión de más de 10 millones de euros en la Ribera para renovar infraestructuras eléctricas que se vieron afectadas por la dana.

La principal actuación que está desarrollando esta mercantil consiste en la renovación de más de 140 centros de transformación ubicados en diferentes localidades de la comarca, en los que se ha incrementado el nivel de automatización e incorporado nuevos transformadores inteligentes (i-trafo) que van a permitir aumentar la calidad del suministro, indican fuentes de la empresa.

Además, se ha actuado sobre líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, así como sus elementos de maniobra, para lograr que la infraestructura de distribución esté más interconectada y aumentar así la resiliencia ante episodios atmosféricos al poder contar con más vías alternativa de suministro. De acuerdo con los datos facilitados, la parte correspondiente a centros de transformación y líneas eléctricas ha supuesto una inversión superior a los seis millones de euros.

La otra gran partida presupuestaria está destinada a la actuación en la subestación de Carlet y la infraestructura de muy alta tensión de su entorno, que se vio gravemente afectada a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024. En este caso superan los cuatro millones de euros e incluirá la sustitución del transformador, así como el cambio de los elementos que lo acompañan, detallan.

Estas actuaciones forman parte del Plan il·lumina, en el que la compañía Iberdrola está destinando una inversión de 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica afectada por la dana y crear la red del futuro incorporando nuevas medidas de resiliencia y digitalización, destacan desde la empresa.

Más de 650.000 usuarios beneficiados

Para llevarlo a cabo, la compañía ha conformado un equipo específico de 35 profesionales dedicados exclusivamente a este proyecto, que también requiere la colaboración de alrededor de 1.000 operarios de empresas contratistas, principalmente de la zona. Fuentes de la compañía subrayan que, en conjunto, estas actuaciones beneficiarán a más de 650.000 usuarios de la comarca de la Ribera.

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Además, Iberdrola está ejecutando la mayor parte de los trabajos sin interrumpir el suministro eléctrico a los clientes, aplicando soluciones especiales como la instalación de grupos electrógenos para reducir al mínimo las molestias, añaden. Asimismo, la compañía asegura que este proceso permite también mejorar sus sistemas de notificación para informar con mayor eficacia sobre los cortes programados.