Dos investigados por estafar 2.000 € a una empresa cordobesa con una falsa licitación

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa del tipo Business Email Compromise (BEC) y un delito de blanqueo de capitales, por los que se investiga a dos hombres con domicilio en la provincia de Valencia por supuestamente estafar con una falsa licitación a una empresa cordobesa, en una investigación dirigida por el juzgado de Alzira.

Estos varones presuntamente suplantaron la identidad de una entidad pública y solicitaron el abono de una pretendida tasa en concepto de gastos de publicidad del expediente de licitación, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La empresa estafada llegó a transferir 2.000 euros.

Según ha informado la Benemérita, la firma perjudicada recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública, en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que le había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE.

Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados, tanto con la entidad suplantada, como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.

Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago de 2.000 euros en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico. Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.

Una vez interpuesta la denuncia telemática por la empresa perjudicada, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción, el Equipo @ de la CiberComandancia analizó las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima.

Además, los investigadores realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición.

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El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude. Los autores investigados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Alzira.