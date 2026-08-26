Montroi construirá en tres meses tumbas nuevas para sustituir los 170 nichos en ruina desde la dana

Montroi adjudicará en septiembre a la empresa Latra el proyecto de construcción de cerca de 170 nuevos nichos en el cementerio municipal que deberán de sustituir los dos bloques de sepulturas que amenazan ruina tras la dana al resultar considerablemente dañadas tras el temporal del 29 de octubre de 2024. Edificadas en los años 60 y 70, se encuentran en riesgo de colapso a raíz del efecto de las lluvias. “Se trata de dos bloques antiguos construidos a base de yeso y al mojarse con el temporal, cayó el tejado”, explica el alcalde de Montroi, Manolo Blanco. El ayuntamiento ha obtenido una inyección de casi 400.000 euros procedente del Ministerio de Política Territorial para la ejecución de esta obra, “complicada y delicada”, según las palabras del alcalde. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses a partir de la firma. Blanco confía en poder disponer de los nuevos nichos a principios de 2027.

El proyecto prevé en primer lugar la construcción de un bloque provisional al que se trasladarán los restos de alrededor de 150 de los 170 nichos afectados, que son los que están ocupados. Una vez exhumados y trasladados todos los cadáveres, se demolerán los bloques afectados y se construirán dos nuevos para acoger los restos.

Durante meses, el Ayuntamiento de Montroi se ha dedicado a localizar a los familiares de las personas sepultadas en estos dos conjuntos de nichos, un trabajo que el alcalde de Montroi ha calificado de “laboriosos y complicado”, para transmitirles la necesidad de actuar, ante el riesgo de desplome de las construcciones y la posible afectación a los restos de sus antepasados. A pesar de ser considerada como una actuación prioritaria para el ayuntamiento, el proceso se ha demorado más de lo previsto y ha acabado por retrasar los trabajos, que estaba previsto que estuvieran concluidos antes de este verano. No ha sido posible localizarlos a todos: “Hablamos de mucha gente. Son unos 170 nichos. Algunos pasan de padres a hijos y de estos a los nietos, aunque también pueden llegar a sobrinos. Hay propietarios con los que no hemos podido contactar”, ha detallado Blanco.

Ante este hecho, el ayuntamiento optó por publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el inicio del procedimiento de declaración de ruina de ambos bloques, con el objetivo de que cualquier persona interesada se diera por informada y pudiera presentar alegaciones. Una vez superado este trámite administrativo, el consistorio inició el proceso para la licitación de la obra con cargo a los fondos estatales para la reconstrucción y prevé celebrar la contratación pasadas las vacaciones estivales para poder completar los trabajos en tres meses.