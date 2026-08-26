El PP urge a arreglar la pista del pabellón de Cullera tras seis meses deteriorada

El Grupo Municipal del PP de Cullera ha reclamado al gobierno local una actuación “inmediata” en la pista del pabellón municipal ante el deterioro que presenta el pavimento, coincidiendo con el inicio de la pretemporada de los clubes deportivos y a pocas semanas del comienzo de las competiciones oficiales.

El portavoz popular, Alan Martínez, ha señalado que el ayuntamiento conoce la situación desde el pasado mes de marzo, cuando su formación ya comenzó a reclamar una intervención para corregir las deficiencias de la superficie y garantizar que la instalación llegara en condiciones al inicio de la nueva temporada.

Algunos de los desperfectos detectados por el PP en el pabellón de Cullera. / Levante-EMV

Según denuncia el PP, en la pista pueden observarse diferentes zonas deterioradas y con desperfectos que, en algunos casos, han sido reparados de forma provisional mediante cinta adhesiva. Para los populares, esta situación evidencia, a su juicio, una falta de previsión en el mantenimiento de una instalación utilizada durante todo el año por numerosos clubes y deportistas de la localidad.

“No estamos hablando de un problema que haya aparecido ahora. El gobierno de Jordi Mayor sabe desde hace tiempo que la pista necesita una actuación. Han pasado seis meses y hemos llegado a la pretemporada sin una solución definitiva”, ha afirmado Martínez.

Reclaman seis meses de planificación

El portavoz del PP ha puesto el foco en el tiempo transcurrido desde que, según su versión, el ayuntamiento tuvo conocimiento de las deficiencias. “Marzo, abril, mayo, junio, julio y ahora agosto. El gobierno municipal ha tenido seis meses para planificar una actuación y llegar a la nueva temporada con la pista en condiciones", ha señalado.

Los populares reclaman al ejecutivo local que explique los motivos por los que no se ha acometido hasta ahora una solución definitiva y que concrete qué actuación está prevista, cuándo comenzará y cuál será el plazo de ejecución.

Vista de detalle de algunas de las deficiencias denunciadas. / Levante-EMV

Martínez considera que el problema "no es una cuestión estética", sino que afecta a las condiciones en las que los deportistas desarrollan sus entrenamientos y competiciones. "No estamos pidiendo ningún lujo. Estamos pidiendo que los clubes de Cullera puedan entrenar y competir en unas instalaciones municipales dignas y en condiciones", ha subrayado.

Una instalación clave para los clubes

El PP recuerda que el pabellón municipal acoge durante la temporada la actividad de clubes de diferentes disciplinas y categorías, además de ser utilizado por deportistas de distintas edades. La formación considera especialmente importante que la instalación esté preparada ante la proximidad del inicio de las competiciones oficiales.

En este sentido, Martínez ha destacado que Cullera contará esta temporada con un equipo de referencia que competirá en Tercera División, circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de disponer de unas instalaciones deportivas adecuadas. "Nuestros deportistas no pueden comenzar una temporada preguntándose si la pista estará en condiciones", ha manifestado el portavoz popular.

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El PP ha anunciado que continuará realizando seguimiento de la situación hasta que se ejecute una solución definitiva. "Una cinta adhesiva puede servir para una solución provisional, pero no puede convertirse en el plan de mantenimiento de una instalación municipal", ha concluido Martínez.