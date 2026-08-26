Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendio Pina de MontalgraoTemperatura L'AlbuferaVuelta España Comunitat ValencianaCercanías ValenciaApartamentos turísiticos BotánicTiempo en Valencia
instagramlinkedin

Sueca renueva el servicio de ludoteca durante el curso 26-27 para facilitar la conciliación familiar

Los menores de 3 a 9 años podrán acudir a las sesiones, de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes desde septiembre de 2026 a junio de 2027

Vista del patio exterior del edificio que acoge la ludoteca municipal de Sueca.

Vista del patio exterior del edificio que acoge la ludoteca municipal de Sueca. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Educación, ofrecerá de nuevo a partir del mes de septiembre el servicio de Ludoteca Municipal para todos los niños que vayan a cursar segundo ciclo de Infantil y primero, segundo y tercero de Primaria, con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. "Lo que se pretende es facilitar la conciliación familiar y laboral en horario vespertino, al tiempo que ofrecer a los y las menores una educación en valores. De esta manera, se les proporciona un espacio seguro, educativo, inclusivo y de convivencia, en el cual puedan desarrollar actividades lúdicas, recreativas, culturales y socioeducativas durante su tiempo libre, bajo la atención de profesionales cualificados", ha explicado el concejal de Educación, Xavi Fos.

Las solicitudes para obtener una plaza pueden presentarse por vía telemática, a través de la sede electrónica, o presencialmente en el Registro General de Entrada a partir de hoy, día 26, y hasta el 31 de agosto. La asignación de plazas se regirá teniendo en cuenta, en primer lugar, las solicitudes de menores que tengan a los dos progenitores trabajando o al progenitor, en el caso de familias monoparentales. También se valorarán las situaciones de vulnerabilidad o especial necesidad. En todos los casos, las solicitudes deberán ir acompañadas de algún documento que acredite las circunstancias alegadas.

Noticias relacionadas

El servicio de ludoteca municipal se ofrecerá de septiembre de 2026 a junio de 2027 en horario de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Se establecerán dos modalidades: dos o tres días a la semana y todos los días de la semana. Cada turno dispondrá de 45 plazas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  2. Herido en Cullera tras golpearle en la cabeza una sombrilla que salió volando por el fuerte viento en la tormenta
  3. Un violento temporal de viento derriba el techo de la iglesia de Santa Catalina de Alzira y causa graves destrozos en la Ribera
  4. Hallan muerto al vecino de la Pobla Llarga desaparecido desde el martes en Ciudad Real
  5. La Ribera se moviliza para localizar a un vecino de La Pobla Llarga desaparecido en Ciudad Real
  6. El pedrisco y el viento echan a perder la cosecha de caqui en Algemesí y dañan hasta el 90 % en Guadassuar, Alzira y l’Alcúdia
  7. La Ribera sufre el pico de la ola de calor con la máxima autonómica de 44,7 °C en Alzira y madrugadas a 38 °C
  8. Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

Dos investigados por estafar 2.000 € a una empresa cordobesa con una falsa licitación

Dos investigados por estafar 2.000 € a una empresa cordobesa con una falsa licitación

El Alzira FS se resigna a competir en Segunda División tras confirmar la RFEF la plaza del Xota navarro en Primera

Sueca renueva el servicio de ludoteca durante el curso 26-27 para facilitar la conciliación familiar

Montroi construirá en tres meses tumbas nuevas para sustituir los 170 nichos en ruina desde la dana

Iberdrola invierte más de 10 millones de euros en la Ribera para la renovación de instalaciones afectadas por la dana

El PP urgix a arreglar la pista del pavelló de Cullera després de sis mesos deteriorada

El PP urgix a arreglar la pista del pavelló de Cullera després de sis mesos deteriorada

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Cullera estaban en shock

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Cullera estaban en shock

Investigan la muerte de un matrimonio irlandés hallado en el jacuzzi de un chalé de Cullera

Investigan la muerte de un matrimonio irlandés hallado en el jacuzzi de un chalé de Cullera
Tracking Pixel Contents