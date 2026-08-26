Sueca renueva el servicio de ludoteca durante el curso 26-27 para facilitar la conciliación familiar
Los menores de 3 a 9 años podrán acudir a las sesiones, de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes desde septiembre de 2026 a junio de 2027
El Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Educación, ofrecerá de nuevo a partir del mes de septiembre el servicio de Ludoteca Municipal para todos los niños que vayan a cursar segundo ciclo de Infantil y primero, segundo y tercero de Primaria, con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. "Lo que se pretende es facilitar la conciliación familiar y laboral en horario vespertino, al tiempo que ofrecer a los y las menores una educación en valores. De esta manera, se les proporciona un espacio seguro, educativo, inclusivo y de convivencia, en el cual puedan desarrollar actividades lúdicas, recreativas, culturales y socioeducativas durante su tiempo libre, bajo la atención de profesionales cualificados", ha explicado el concejal de Educación, Xavi Fos.
Las solicitudes para obtener una plaza pueden presentarse por vía telemática, a través de la sede electrónica, o presencialmente en el Registro General de Entrada a partir de hoy, día 26, y hasta el 31 de agosto. La asignación de plazas se regirá teniendo en cuenta, en primer lugar, las solicitudes de menores que tengan a los dos progenitores trabajando o al progenitor, en el caso de familias monoparentales. También se valorarán las situaciones de vulnerabilidad o especial necesidad. En todos los casos, las solicitudes deberán ir acompañadas de algún documento que acredite las circunstancias alegadas.
El servicio de ludoteca municipal se ofrecerá de septiembre de 2026 a junio de 2027 en horario de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Se establecerán dos modalidades: dos o tres días a la semana y todos los días de la semana. Cada turno dispondrá de 45 plazas.
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