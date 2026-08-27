Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca

Dos personas han quedado atrapadas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico provocado por un choque frontal entre dos vehículos en la carretera CV-500, a su paso por el término municipal de Sueca.

El aviso ha sido recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de València a las 10.41 horas, tras alertar del siniestro ocurrido en esta vía de la Ribera Baixa. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Silla, además de un sargento procedente del parque de Alzira.

Las víctimas fueron transferidas a los servicios sanitarios desplazados. / Consorcio Provincial de Bomberos

A consecuencia de la colisión, dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos. Los bomberos han procedido a realizar las labores de excarcelación para poder liberar a los afectados y facilitar su posterior asistencia.

Una vez rescatadas, las dos personas han quedado a disposición de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente, que se han hecho cargo de su atención y traslado.

Los efectivos del Consorcio han permanecido trabajando en la zona durante cerca de dos horas, hasta dar por finalizada su intervención alrededor de las 12.22 horas.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el choque ni sobre el estado de salud de las dos personas afectadas.