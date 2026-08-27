Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio muerto CulleraTesoro de VillenaVuelta a España Comunitat ValencianaEducación polémicaTiempo en ValenciaVuelo Nueva YorkPensión jubilación
instagramlinkedin

Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca

Las víctimas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras ser liberadas por efectivos de los parques de bomberos de Cullera y Silla

Efectivos de los bomberos de Cullera y de Silla trabajaron en la excarcelación de los dos accidentados.

Efectivos de los bomberos de Cullera y de Silla trabajaron en la excarcelación de los dos accidentados. / Consorcio Provincial de Bomberos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Gimeno

Joan Gimeno

Dos personas han quedado atrapadas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico provocado por un choque frontal entre dos vehículos en la carretera CV-500, a su paso por el término municipal de Sueca.

El aviso ha sido recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de València a las 10.41 horas, tras alertar del siniestro ocurrido en esta vía de la Ribera Baixa. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Silla, además de un sargento procedente del parque de Alzira.

Las víctimas fueron transferidas a los servicios sanitarios desplazados.

Las víctimas fueron transferidas a los servicios sanitarios desplazados. / Consorcio Provincial de Bomberos

A consecuencia de la colisión, dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos. Los bomberos han procedido a realizar las labores de excarcelación para poder liberar a los afectados y facilitar su posterior asistencia.

Una vez rescatadas, las dos personas han quedado a disposición de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente, que se han hecho cargo de su atención y traslado.

Los efectivos del Consorcio han permanecido trabajando en la zona durante cerca de dos horas, hasta dar por finalizada su intervención alrededor de las 12.22 horas.

Noticias relacionadas

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el choque ni sobre el estado de salud de las dos personas afectadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido en Cullera tras golpearle en la cabeza una sombrilla que salió volando por el fuerte viento en la tormenta
  2. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  3. Un violento temporal de viento derriba el techo de la iglesia de Santa Catalina de Alzira y causa graves destrozos en la Ribera
  4. Hallan muerto al vecino de la Pobla Llarga desaparecido desde el martes en Ciudad Real
  5. La Ribera se moviliza para localizar a un vecino de La Pobla Llarga desaparecido en Ciudad Real
  6. El pedrisco y el viento echan a perder la cosecha de caqui en Algemesí y dañan hasta el 90 % en Guadassuar, Alzira y l’Alcúdia
  7. La Ribera sufre el pico de la ola de calor con la máxima autonómica de 44,7 °C en Alzira y madrugadas a 38 °C
  8. Vientos huracanados de hasta 150 km/h siembran el caos en Carcaixent, Alberic y Algemesí

Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca

La urbanización de l’Énova estrena vida de barrio y ‘nits a la fresca’ en su primera noche con luz

La plaga del ‘cucat’ amenaza la recta final del arroz en la Ribera Baixa con mermas de hasta el 60%

La plaga del ‘cucat’ amenaza la recta final del arroz en la Ribera Baixa con mermas de hasta el 60%

Los 13 puertos de montaña de la Comunitat Valenciana por dónde pasará la Vuelta a España 2026

Los 13 puertos de montaña de la Comunitat Valenciana por dónde pasará la Vuelta a España 2026

El Alzira FS se resigna a competir en Segunda División tras confirmar la RFEF la plaza del Xota navarro en Primera

Dos investigados por estafar 2.000 € a una empresa cordobesa con una falsa licitación

Dos investigados por estafar 2.000 € a una empresa cordobesa con una falsa licitación

Sueca renueva el servicio de ludoteca durante el curso 26-27 para facilitar la conciliación familiar

Montroi construirá en tres meses tumbas nuevas para sustituir los 170 nichos en ruina desde la dana

Tracking Pixel Contents