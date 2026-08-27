Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca
Las víctimas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras ser liberadas por efectivos de los parques de bomberos de Cullera y Silla
Dos personas han quedado atrapadas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico provocado por un choque frontal entre dos vehículos en la carretera CV-500, a su paso por el término municipal de Sueca.
El aviso ha sido recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de València a las 10.41 horas, tras alertar del siniestro ocurrido en esta vía de la Ribera Baixa. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Silla, además de un sargento procedente del parque de Alzira.
A consecuencia de la colisión, dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos. Los bomberos han procedido a realizar las labores de excarcelación para poder liberar a los afectados y facilitar su posterior asistencia.
Una vez rescatadas, las dos personas han quedado a disposición de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente, que se han hecho cargo de su atención y traslado.
Los efectivos del Consorcio han permanecido trabajando en la zona durante cerca de dos horas, hasta dar por finalizada su intervención alrededor de las 12.22 horas.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el choque ni sobre el estado de salud de las dos personas afectadas.
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