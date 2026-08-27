La directora de Alzira Olga Clari llevará "Pepita Greus" hasta Corea del Sur en el centenario del pasodoble

La directora y musicóloga alzireña Olga Clari continúa ampliando su trayectoria internacional con una nueva invitación que la llevará hasta Corea del Sur, donde dirigirá la CBS Philharmonic Orchestra en el concierto conmemorativo del décimo aniversario de la formación, el próximo 2 de septiembre de 2026.

Entre las obras que formarán parte de este concierto tendrá un protagonismo especial "Pepita Greus", el conocido pasodoble de Pascual Pérez Choví, que este año conmemora su centenario. La pieza será interpretada en la versión orquestal realizada por la directora a petición de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alginet, una adaptación que traslada esta obra emblemática del repertorio valenciano al lenguaje sinfónico. La versión fue estrenada por la prestigiosa directora Mercedes Padilla en el marco del III Festival de Orquestas Vila d’Alginet.

Esta nueva interpretación hará que "Pepita Greus" cruce fronteras y llegue hasta Corea del Sur precisamente en el año de su centenario. La pieza compartirá programa con la "Sinfonía n.º 9 Del Nuevo Mundo" de Antonín Dvořák, en una propuesta que unirá repertorio sinfónico internacional y patrimonio musical valenciano ante el público coreano.

La invitación supone un nuevo paso en la proyección internacional de la directora. El año pasado ya fue invitada a dirigir la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil (Ecuador), donde estuvo al frente de la formación en dos conciertos celebrados en agosto de 2025 con el programa Ecos de España, dedicado al repertorio español. En apenas dos años, su trayectoria internacional ha pasado así de Latinoamérica a Asia, consolidando una presencia cada vez más destacada fuera de nuestras fronteras.

Una trayectoria vinculada a la música valenciana

Natural de Alzira, es directora de orquesta, banda y coro, musicóloga y compositora. Se formó en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde obtuvo las titulaciones superiores de Musicología y Dirección, y posteriormente completó su formación con un Máster en Investigación Musical y un Máster en Dirección de Orquesta.

En el ámbito profesional, es directora titular de la Orquesta Sinfónica y de la Banda Sinfónica de la Societat Artística Musical d’Alginet, y desarrolla también su actividad al frente de la Orquesta Sinfónica de La Lírica de Silla y del Coro Polifónico Emilia Tortajada de Sollana.

Su trayectoria como directora invitada la ha llevado a trabajar con diferentes formaciones y festivales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre sus reconocimientos destacan el primer premio del XXXVI Concurso Internacional de Música Ciutat de Cullera y el primer premio del II Campus Concurso Lugo Music Festival. A esta trayectoria se suma una nueva invitación para la próxima temporada, en la que dirigirá un concierto con la Banda Municipal de Badajoz.

Paralelamente a su actividad como directora, desarrolla también una importante labor como compositora y docente, así como una destacada labor de promoción y difusión de la música sinfónica. Es impulsora y directora artística del Festival de Orquestas Vila d’Alginet, una cita que celebra anualmente la música orquestal y pone en valor el papel de las orquestas amateurs de la Comunidad Valenciana, ofreciéndoles un espacio de encuentro, intercambio y proyección.

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Con esta nueva invitación, la directora alcireña continúa consolidando una trayectoria que combina dirección, composición, docencia y divulgación musical, con una proyección cada vez más internacional. Su participación en Corea del Sur supondrá, además, una nueva oportunidad para mostrar la riqueza del patrimonio musical valenciano y llevar "Pepita Greus", cien años después de su nacimiento, hasta un escenario a miles de kilómetros de Valencia.