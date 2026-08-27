Un parque fotovoltaico proyecta casi tres kilómetros de cableado eléctrico por Manuel

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha sometido a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción relativas a la central fotovoltaica denominada FV Tosal Solar. Este proyecto de energías renovables, impulsado por la empresa peticionaria Energía Radiador, SLU, cuenta con un presupuesto total de 3.145.581,87 euros y desarrollará sus infraestructuras entre los términos municipales de Xàtiva y Manuel.

Aunque los módulos de generación solar se instalarán principalmente en el polígono 2 de Xàtiva, el municipio de Manuel jugará un papel clave al albergar gran parte de la infraestructura de evacuación eléctrica. Concretamente, la instalación afectará a diversas parcelas de los polígonos 1 y 9 de la localidad de Manuel. Por este territorio discurrirá una línea eléctrica subterránea de 20 kV y 2.890 metros de longitud que conectará el centro de medida y protección con el centro de seccionamiento, el cual será posteriormente cedido a la compañía distribuidora i-DE. Además, el punto definitivo de conexión con la red de distribución se realizará en el soporte número 654002 de la línea S51-Manuel, perteneciente a la subestación Vall de Càrcer.

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A nivel técnico, la planta fotovoltaica estará compuesta por un total de 9.450 módulos solares con capacidad bifacial, capaces de alcanzar una potencia pico de 6,140 MWp, y contará con una potencia nominal de inversores de 4,8 MW. El desarrollo del proyecto también contempla la ocupación del subsuelo de vías pecuarias de titularidad pública situadas en el entorno, afectando directamente a la Vereda de Santa Anna y a la Vereda-assagador de la Teixonera. Tras la publicación del anuncio oficial en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV) con fecha 27 de agosto de 2026, se ha abierto un plazo legal de 15 días hábiles, tramitado por procedimiento de urgencia, para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas puedan consultar la extensa documentación técnica y presentar las alegaciones que estimen oportunas.