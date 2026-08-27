El PSPV alerta del cobro masivo de impuestos en Carcaixent a final de año por “falta de previsión”

El PSPV-PSOE de Carcaixent ha denunciado la “falta de planificación tributaria” del gobierno local, encabezado por la alcaldesa popular Carolina Almiñana, al advertir que la “mala gestión municipal” provocará una concentración masiva del cobro de impuestos y tasas en el último trimestre de 2026. Según los socialistas, este retraso obligará a los vecinos a afrontar cerca de 7 millones de euros en obligaciones fiscales justo tras el periodo vacacional, coincidiendo con gastos sensibles para la economía doméstica como la vuelta al cole, las fiestas patronales y la antesala de la Navidad, lo que la portavoz del grupo municipal, Sara Diert, ha calificado como una muestra de “insensibilidad manifiesta”.

La formación sitúa el origen de este problema en el desmantelamiento del departamento de gestión tributaria, el cual lleva meses operando bajo mínimos con una única persona al frente, lo que impide la tramitación a tiempo de los padrones municipales, según denuncian. Desde el PSPV rechazan que esta situación se justifique como un mero fallo técnico y apuntan a través de un comunicado a una “dejadez de funciones” del equipo de gobierno, recordando que el presupuesto municipal de 2026 contempla ingresos clave que ahora se acumularán a final de año: 4,99 millones por el IBI urbano, 435.268 euros por el IBI rústico, 1,06 millones por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y 472.239 euros correspondientes a la basura, sumando un total de 6.959.242 euros pendientes de cobro.

“Un abandono más”

Para el PSPV, el episodio es una muestra más del “abandono” al que Almiñana tiene sometido a Carcaixent: "Administrar correctamente los ingresos municipales es una de las obligaciones fundamentales de cualquier equipo de gobierno. Si ni siquiera son capaces de organizar y ejecutar la recaudación, difícilmente podemos confiar en una gestión responsable". Los socialistas subrayan además la contradicción de “un gobierno con dificultades para sacar adelante el presupuesto y que, al mismo tiempo, no logra tramitar en plazo los propios ingresos que ese presupuesto contempla”, expone la portavoz socialista.

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Ante este escenario, los socialistas han expresado su preocupación por la falta de un calendario tributario claro y han alertado de la incertidumbre sobre los plazos de figuras como la tasa de basuras o el propio impuesto de circulación, que continúan sin fecha definida. Asimismo, advierten de que esta acumulación de retrasos no solo podría derivar en graves problemas de tesorería y bloqueo para el propio ayuntamiento, sino también perjudicar a la ciudadanía. Por ello, el PSPV ha exigido al ejecutivo de Almiñana “explicaciones transparentes” sobre las causas de esta demora, la adopción de medidas urgentes para no sobrecargar a las familias y la garantía expresa de que ningún vecino tendrá que asumir recargos derivados de la falta de previsión municipal.