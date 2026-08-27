Sueca recuerda a los exiliados republicanos en el 82.º aniversario de la liberación de París

El Cementerio Municipal de Sueca acogió un acto conmemorativo con motivo del 82.º aniversario de la liberación de París —acontecimiento histórico ocurrido a finales de agosto de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, en el que combatientes republicanos españoles jugaron un papel clave— para homenajear a los exiliados que lucharon contra el nazismo y que permanecen enterrados en la localidad. Entre las figuras recordadas destacaron Amado Granell y Virtudes Cuevas, ambos condecorados con la Legión de Honor francesa; Joaquín Tarín, superviviente del campo de concentración de Mauthausen; los 22 soldados valencianos de la célebre compañía conocida como ‘La Nueve’; los 54 asesinados de la fosa común y el conjunto de las víctimas del franquismo.

El homenaje fue convocado y organizado por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDEPV), la Mesa por la Memoria de Alcàsser y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Ribera Baixa, contando con la colaboración del Amical de Mauthausen, el Ayuntamiento de Sueca y la participación de la Diputación de Valencia. Al encuentro asistieron el alcalde del municipio, Julián Sáez; el concejal de Memoria Democrática, Sergi Tomás; los ediles Pilar Moncho, Sari Sáez y Joan López; así como el diputado autonómico Benjamín Mompó.

Uno de los momentos del acto, con la participación de las asociaciones de memoria histórica y los familiares. / Levante-EMV

Durante su intervención, Sergi Tomás resaltó la trascendencia del nuevo Panteón de la Memoria Histórica, proyecto impulsado conjuntamente por el consistorio y la Diputación de Valencia con el consenso de la asociación de familiares, el cual se erigirá sobre el espacio que albergaba la fosa común. Tomás subrayó que “este Memorial no será solo un monumento de piedra, será un refugio de reparación, un lugar de amparo en el cual enterrar dignamente a los represaliados antifascistas y un espacio en el cual los descendientes podrán, por fin, recordarlos y rendirles homenaje en paz”. Asimismo, dedicó unas palabras a las familias de las víctimas aludiendo a un sufrimiento “heredado de generación en generación a través de murmullos y miedos. Gracias a vuestra constancia y dignidad obstinada ese silencio se ha roto”. Para concluir, el concejal defendió que la memoria democrática “no abre heridas, sino que las cierra con el hilo de la justicia. Que sus nombres queden grabados para siempre en la memoria y la historia del pueblo”.