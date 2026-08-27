La urbanización de l’Énova estrena vida de barrio y ‘nits a la fresca’ en su primera noche con luz

El popular tema “Hallelujah” de Jeff Buckley acompaña a una foto de una calle de la Urbanización La Besana de l’Énova iluminada en el estado del whatsapp de Patxi Garrigues. “Este año Elon Musk ha ido y ha vuelto a Marte, y nosotros tenemos luz en las calles”. Con esta frase —y también con la imagen y la canción escogidas—, este vecino de La Besana resume el sentir del medio centenar de familias que residen en esta urbanización, con un toque “irónico”, dice, pero dando cuenta de la trascendencia que ha tenido el encendido del alumbrado público este martes tras más de dos décadas “a oscuras” por la falta de suministro eléctrico en la zona residencial.

Los vecinos se reúnen en la calle durante el primer paseo nocturno a la luz de las farolas. / Levante-EMV

Francisco Garrigues es uno de los vecinos más veteranos de La Besana. Compró su casa en 2010 y la escritura “incluía una cláusula en la que se decía que la urbanización contaba con todos los servicios”, recuerda. Desde aquel momento, no ha cesado de reclamar que lo que aparecía en el documento de compra-venta fuera realidad, por medio de reclamaciones ante el Ayuntamiento de l’Énova, los agentes urbanizadores y el Síndic de Greuges para tratar de resolver una problemática que tuvo su origen en la crisis del promotor de la urbanización en 2008 y que se ha prolongado hasta hoy, con causas abiertas en la Fiscalía y contenciosos contra el consistorio que se han acabado archivando.

Anoche, Garrigues salió a la calle: “Estaba todo muy iluminado y muy bien. Es una gran mejora”, reconoce. “Aún falta que el ayuntamiento recepcione la urbanización y a partir de ahí, que se garantice la limpieza, el mantenimiento, etc, y habrá que señalizar bien la zona, porque es una de las deficiencias”. “Estamos contentos, claro. De no tener luz durante veinte años a salir y ver luz en la calle, es una gozada”, dice.

También por primera vez, este martes al anochecer, las hijas de Vicky y Davinia Fons, hermanas y residentes en La Besana, han podido “salir al caer la noche a jugar a la calle, al parque de la esquina, con tranquilidad”, cuenta Vicky Fons. Las pequeñas pudieron disfrutar con otras niñas y niños de la urbanización de juegos en la calle y junto a sus familias pasearon bajo las luces led de farolas, estrenadas tras más de cinco años instaladas para sustituir las luminarias originales que no se adecuaban a las normativas actuales. “Ahora sientes que hay más seguridad, más visibilidad”, dice Fons. En su paseo, vivieron como algo excepcional rutinas habituales en las urbanizaciones en verano: “Nos encontramos con los vecinos, con mis padres y mi hermana, con Juan y Chano que iban a pasear a sus perros e iban los dos hablando”, describe. Su hija “ya puede salir a jugar por la noche con las amigas”. “Tenemos el parque en la esquina. Está un poco deteriorado porque no ha habido mantenimiento de las zonas comunes, pero ya tiene luz”, explica.

Las calles de la urbanización ganan seguridad y color con el alumbrado público, dicen los residentes. / Levante-EMV

Día de fiesta de La Besana

Vicky Fons ha propuesto a los vecinos que el 25 de agosto sea día de fiesta en la urbanización La Besana, “para conmemorar este día”. “Es una buena propuesta”, considera su tío, Teo Fayos, para quien el alumbrado público representa “seguridad, por encima de todo”. “Da más tranquilidad y revaloriza las viviendas, ya puedo decir que vivo en una urbanización legalizada”, dice. Y apostilla: “Bueno, aún no, porque el ayuntamiento no la ha recepcionado, pero eso que queda ya es burocracia”. Como ayer publicó Levante-EMV, el técnico municipal y una empresa externa trabajan para verificar que el proyecto de urbanización se ha cumplido, un trámite necesario para poder recepcionar la obra e integrarla al municipio, según explicó el alcalde de l'Énova, Tomás Giner. El encendido de las luces ha disipado sus meses de desánimo: “Cuando compré la casa estaba muy ilusionado y luego me desanimé, porque pasaban los meses y no se solucionaba”, comenta.

De momento, los vecinos disfrutan con la luz en la calle y aguardan que se complete la legalización. Siguen con sus placas solares como fuente de energía en las casas: “Después de la inversión realizada, de momento vamos a mantenerlas, somos autosuficientes”; aunque algunos ya se están planteando contratar el servicio, pues la línea eléctrica está operativa ya para cada parcela, como ayer aseguró el alcalde.

Una familia realiza una visita nocturna a uno de los parques, ahora iluminados, de la urbanización de l'Énova. / Levante-EMV

Una urbanización "en color"

La Besana es ahora “una urbanización en color”, como la describe Vicky Fons. “De verla siempre a oscuras a verla iluminada es otra, súper bonita, más viva y más habitada. Seguro que esto reactivará la venta y la construcción de viviendas y dejará de parecer abandonada”. En la actualidad, cincuenta de las 83 parcelas están ocupadas. “Hay muchas fachadas con bloques de hormigón, solares sin construir… seguro que cuando se sepa que hay luz se irá instalando más gente”, augura.