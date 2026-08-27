La Vuelta atraviesa diez pueblos de la Ribera en una etapa rápida y nerviosa antes de la montaña

La Ribera acogerá este sábado la octava etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, una jornada de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco que recorrerá de norte a sur la comarca. En Turís, Llombai, Alginet, Alzira o Carlet la carrera discurrirá por viales perimetrales; mientras que en Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Algemesí y la Barraca d'Aigües Vives el pelotón se meterá de lleno en el corazón de los pueblos, obligando a cortes de tráfico generalizados y a un amplio despliegue organizativo.

La entrada del convoy ciclista en la Ribera se producirá por la carretera CV-416 en dirección a Montserrat. El recorrido urbano discurrirá por la avenida Carles Salvador, la calle Vicent Andrés Estellés, la calle Alfredo García y las avenidas Jaume I y Blasco Ibáñez en dirección a Montroi. Raúl Espinosa, técnico de Deportes de Montserrat, detalla que el municipio ha preparado un dispositivo formado por tres agentes de la Policía Local y doce voluntarios de Protección Civil para cubrir los doce puntos de cruce establecidos. Todo el circuito urbano quedará totalmente cerrado al tráfico y despejado de vehículos estacionados a partir de las 13:00 horas, indica, y quedará anulado el estacionamiento al final de la avenida Jaume I. El paso de la caravana publicitaria está previsto sobre las 14:00 horas y el de los ciclistas en torno a las 15:15 horas. Espinosa destaca la "gran afición" existente en la localidad y recomienda situarse en el cruce entre Vicent Andrés Estellés y Alfredo García, “una pequeña rotonda con acceso a una calle estrecha donde los corredores se verán obligados a frenar y se tendrá una imagen inmejorable para ver bien de cerca y reconocer a las grandes figuras del pelotón”, explica.

El recorrido continuará por la travesía urbana de la CV-50 a su paso por Real, donde la Policía Local controlará los cinco cruces principales. El tráfico rodado se cortará a las 13:30 horas y quedará prohibido estacionar en el primer tramo de la travesía, a la altura de la calle García Araus. “Llevamos una semana emitiendo bandos municipales para animar al vecindario a salir a la calle a arropar a los ciclistas”, comenta el jefe de la Policía Local. El paso del pelotón está previsto para las 15:30 horas (tras la caravana a las 14:00 horas), “una hora que puede quitar público a esta prueba”, apunta.

Tras cruzar Montroi, la carrera avanzará por la CV-50 hacia Catadau, cuyo ayuntamiento prevé el paso de los corredores entre las 15:42 y las 15:54 horas. Ya en Carlet, el trazado discurrirá por las calles Vilanova, Reverend Rafael Peris, el Camí del Corral Blanc, el Camí de Vora Riu y la Carretera de la Creu Negra. Vicent Ibáñez, veterano aficionado con 32 años de trayectoria en el Veloclub Carlet, aún no sabe dónde verá la prueba, pero está seguro de que no se la perderá. La jornada, dice, se presenta como “una etapa eminentemente plana que se volverá muy nerviosa en los últimos 35 o 40 kilómetros con la aproximación al puerto de Barx”. Ibáñez, cuyo favorito es Tadej Pogačar, prevé que los grandes líderes de la general “se tomen un respiro tras la dura jornada previa de Valdelinares, dejando vía libre a escapadas y una intensa batalla entre los segundos espadas”, con la duda de si los sprinters lograrán “superar el puerto para disputar la llegada en Xeraco tras una bajada vertiginosa por la Drova”.

A la hora de elegir dónde situarse, Ibáñez advierte de la enorme velocidad a la que rodará el pelotón en el llano comarcal: "En las rotondas de Carlet pueden entrar por un lado o por el otro y van tan rápido que quieres ver a tanta gente que al final no ves a nadie; en una recta es mucho más fácil identificarlos". El veterano ciclista, que no descarta unirse a los miembros del Veloclub que acudirán en bicicleta hasta Barx, subraya que el tramo previo a La Barraca d'Aigües Vives y la posterior subida a Barx serán los puntos más espectaculares de la tarde porque "los equipos ya estarán colocándose y dándolo todo".

En el tramo final por la comarca, la prueba pasará por el entorno de Alzira —donde no se ha previsto dispositivo municipal especial— y atravesará La Barraca d'Aigües Vives por la CV-50 antes de encarar el ascenso hacia Simat de la Valldigna. La alcaldesa de la entidad local, Amparo Pou, señala como enclaves recomendados para el público la recta junto al Monestir, donde existe zona de aparcamiento y buena visibilidad, así como el paraje del Portitxol en la recta de Sos, cerca de la curva pronunciada desde la que se divisa todo el valle de la Valldigna. Con cortes de acceso programados con más de una hora de antelación y restricciones severas de aparcamiento a lo largo de todo el trazado, las autoridades y clubes ciclistas instan a los aficionados a acudir con suficiente margen de tiempo y preferiblemente a pie para disfrutar con seguridad de la fiesta de La Vuelta en la Ribera.