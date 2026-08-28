Agroseguro sitúa a la Ribera como la zona valenciana más golpeada por el granizo
Las tormentas del peor agosto de la historia del seguro agrario castigan especialmente el caqui en Guadassuar, Alzira, L'Alcúdia y Massalavés
Las intensas tormentas de pedrisco y fuertes rachas de viento provocadas por un reventón térmico el pasado 20 de agosto castigaron con severidad el campo de la Ribera, posicionando a la comarca como la más perjudicada de la Comunitat Valenciana en el "agosto de más siniestralidad de la historia del seguro agrario", con daños en 54.600 hectáreas de cultivo aseguradas en toda España e indemnizaciones por 50 millones de euros, de acuerdo con la información que ha hecho pública la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). El cultivo de caqui ha sido el principal damnificado en tierras valencianas, registrándose las pérdidas más graves en los términos municipales de Guadassuar, Alzira, L'Alcúdia y Massalavés, a las que se sumaron daños en cítricos y, de forma más moderada, en uva de vino y almendro, conformando un balance autonómico de 3.137,47 hectáreas afectadas.
El episodio vivido en los municipios de la Ribera se inserta en un contexto meteorológico adverso que Agroseguro ha calificado formalmente como el «agosto de más siniestralidad de la historia del seguro agrario». En el conjunto de España, las tormentas de pedrisco han golpeado ya a 54.600 hectáreas aseguradas —con previsiones de rozar las 60.000— y han generado indemnizaciones calculadas en torno a los 50 millones de euros.
Más allá del territorio valenciano, el impacto del pedrisco se ha repartido con dureza por el mapa nacional, encabezado por Castilla-La Mancha (14.815,80 ha), donde las granizadas en Cuenca y Albacete mermaron especialmente viñedo, frutos secos y hortalizas. Le siguen Aragón (12.415,77 ha), con afecciones en frutales, uva, maíz y soja en Zaragoza y Teruel, y la Región de Murcia (8.905,86 ha), que sufrió severos daños en el almendro tras la tormenta del día 20.
Asimismo, las tormentas descargaron en Navarra (2.792,15 ha) y La Rioja (853,81 ha), perjudicando cultivos herbáceos, uva y la D.O. Peras de Rincón de Soto. En Cataluña (2.557,16 ha), el pedrisco incidió en el maíz de La Noguera y la pera conferencia, mientras que Andalucía (1.778,06 ha) acusó pérdidas en olivar y almendro en Granada y Jaén. El recuento se completa con los perjuicios sobre el tabaco en Jaraíz de la Vera dentro del balance de Extremadura (992,54 ha), además de daños menores en el País Vasco (438,78 ha) y Castilla y León (433,70 ha).
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