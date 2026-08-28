Alzira clausura el parque infantil ubicado junto a un árbol centenario que el viento ha partido dos veces

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido clausurar temporalmente el área de juegos infantiles de la Plaça de la Constitució como medida preventiva mientras los técnicos municipales estudian el estado de la tipuana centenaria que hay en este parque, que ha sufrido las consecuencias de los dos episodios de fuertes vientos registrados en las últimas semanas ya que tanto el episodio del 10 de agosto como en el rebentón térmico del día 20 provocaron la fractura y caída de grandes ramas.

Levante-EMV

Ya tras aquel primer episodio de viento, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, anunció que los técnicos revisarían la salud de los grandes árboles de la ciudad tras desgajar el temporal una gran rama de esta tipuana, afortunadamente sin causar daños personales. Esta revisión determinará que actuaciones se puede realizar para garantizar la seguridad de este espacio público.

Noticias relacionadas

La concejalía de Agricultura y Servicios para la Ciudad ha anunciado hoy la clausura temporal de este parque infantil y ha solicitado a la ciudadanía que, por motivos de seguridad, no utilicen los juegos mientras permanezca este espacio cerrado. El edil del área y alcalde accidental, Enrique Montalvá, ha señalado que se trata de una medida preventiva para evitar riesgos hasta que se adopte una solución definitiva.