Buscan a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent

Se busca a dos menores desaparecidas el pasado 24 de agosto en Carcaixent. Se trata de Libertad O.O., de 14 años, y María Amparo F. G. C., de 15 años. Ambas fueron vistas por última vez en esta localidad de La Ribera Alta.

Libertad O. O., de 14 años, es de constitución delgada, mide 165 cm. y tiene ojos marrones y pelo castaño, rizado y largo. María Amparo F. G. C. tiene 15 años, es de constitución corpulenta, mide 155cm. y tiene ojos marrones y pelo castaño.

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El Ayuntamiento de Carcaixent, así como la Fundación Anar y el Centro Nacional de Desaparecidos piden ayuda para localizar a las chicas y solicitan que cualquier información que pueda ayudar a localizarlas se comunique a la Guardia Civil, en el 062, o a Anar, en el 116000.