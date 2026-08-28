Cullera dedicará más de 9 millones a transformar y blindar su Passeig Marítim frente al cambio climático

Cullera da un paso decisivo para transformar uno de los espacios más emblemáticos y estratégicos de su fachada litoral. El Ministerio de Hacienda ha confirmado la concesión al Ayuntamiento de 9 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER, una financiación que permitirá impulsar la reforma integral del Passeig Marítim y adaptar esta infraestructura a los efectos del cambio climático.

La resolución sitúa a Cullera entre las 18 ciudades intermedias beneficiarias de esta convocatoria y supone una de las mayores inversiones europeas obtenidas por el municipio. A los nueve millones europeos se sumará una contribución municipal de 500.000 euros.

El proyecto pretende ir mucho más allá de una renovación estética: nace con la intención de convertir el paseo en una infraestructura con mayor capacidad para resistir temporales marítimos, lluvias intensas y fenómenos extremos. El Passeig Marítim concentra buena parte de la actividad turística y comercial y constituye uno de los accesos clave a las playas, desempeñando una doble función urbana y económica.

El Ayuntamiento defiende la reforma como una actuación de adaptación ante la erosión costera y el incremento de la vulnerabilidad en el frente litoral. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que el objetivo es "preparar la ciudad y nuestro Passeig Marítim para hacer frente a futuros fenómenos extremos", reforzando la seguridad y la protección de esta infraestructura.

El proyecto combinará la renovación urbana con la resiliencia climática para proteger un eje neurálgico donde se concentran restaurantes, comercios y alojamientos que soportan un alto uso turístico.

La llegada de los fondos coincide con la reciente finalización de la regeneración de las playas del Marenyet y l'Estany (promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica con más de 16 millones de euros).

Ambas actuaciones consolidan una estrategia integral: por una parte, la recuperación de la costa frente a la erosión; por otra, la adaptación de la infraestructura urbana contigua. La reforma del paseo es ya la mayor actuación municipal prevista tras dicha regeneración costera.

La Agenda Urbana marca la hoja de ruta

La reforma está integrada en la Agenda Urbana de Reconstrucción de Cullera, aprobada por unanimidad como hoja de ruta frente a los retos de sostenibilidad y resiliencia. Los fondos permiten trasladar esta actuación clave de la planificación a la ejecución técnica y administrativa.

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El consistorio deberá constituirse como Organismo Intermedio Ligero (OIL) para licitar y ejecutar las operaciones. Aunque la financiación está asegurada, se completarán los trámites pertinentes antes del inicio de las obras. Con los 9,5 millones de euros asegurados, Cullera iniciará una transformación diseñada para garantizar la viabilidad económica y la protección de su principal fachada marítima durante las próximas décadas.