Cullera llevará a Alemania la música de banda, las populares charangas y la paella

La histórica relación de hermanamiento entre Cullera y la ciudad alemana de Jever vivirá del 1 al 4 de septiembre un nuevo capítulo de fraternidad institucional y cultural. Una nutrida delegación cullerense, integrada por la comitiva oficial del ayuntamiento junto con representantes de las dos entidades musicales de la ciudad, Santa Cecilia y Ateneo, emprenderá viaje hacia el estado germano de Baja Sajonia para participar en un completo programa de actos institucionales y festivos.

Conocida popularmente como la «Roja de Frisia» por la sobriedad arquitectónica de sus ladrillos y célebre en toda Alemania por la elaboración de su icónica cerveza Pilsener, Jever se prepara para vestir sus mejores galas para recibir a los representantes ribereños en una visita de cuatro días que combinará protocolo, intercambio patrimonial y momentos festivos en las calles de la urbe alemana.

Música en las plazas y protocolo

El punto álgido de la vertiente musical tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre. A partir de las 17:00 horas, las agrupaciones musicales de Cullera protagonizarán un espectacular desfile que partirá desde dos puntos simultáneos del casco urbano para converger en la Plaza Principal (Am Kirchplatz), donde interpretarán una pieza de conjunto ante el público local.

Tras la fotografía de familia, el Teatro de Jever acogerá el acto de bienvenida oficial a las 19:00 horas, en el que las autoridades de ambas localidades intercambiarán discursos e institucionales obsequios, reafirmando una alianza estratégica de hermanamiento que une la costa mediterránea con el norte alemán. La jornada concluirá con una barbacoa de convivencia ofrecida por los anfitriones alemanes.

La agenda institucional arrancará formalmente la mañana del mismo miércoles con una recepción especial y la visita oficial a las instalaciones de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) en la zona de Pekol Platz, reflejando la solidez de las relaciones bilaterales entre los dos municipios.

Inauguración de calle y paella gigante

El jueves 3 de septiembre combinará momentos históricos con la proyección de las tradiciones culinarias valencianas. Durante la tarde, las autoridades de Cullera y Jever presidirán la inauguración oficial de una calle remodelada en la localidad sajona, como gesto duradero del hermanamiento entre ambas poblaciones.

Acto seguido dará comienzo la esperada «Fiesta Española», cuyo plato fuerte será la elaboración de una gran paella gigante que compartirá protagonismo gastronómico con la tradicional sopa de guisantes y las afamadas salchichas fritas germanas, todo ello amenizado por el ambiente festivo de las charangas desplazadas desde la Ribera Baixa.

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Claves del viaje institucional

Durante la mañana del jueves, los miembros de la expedición tendrán la oportunidad de adentrarse en la prodigiosa riqueza histórica de Jever. El programa contempla visitas guiadas gratuitas al emblemático Castillo de Jever —fortaleza cuyo origen se remonta al siglo XVI—, que alberga el monumental salón de audiencias con techo de cuadrículas encargadas por la célebre soberana la Infanta María de Jever, icono de la identidad local. Además del castillo y la Torre del Búho, los delegados conocerán la plaza de la iglesia, marco del monumento funerario renacentista de Edo Wiemken, el histórico taller de estampado de telas en color azul índigo y el carillón del Hof von Oldenburg. El regreso de la expedición oficial está previsto para la tarde del viernes 4 de septiembre.