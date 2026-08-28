Tres detenidos por robar a punta de pistola 32.000 € de un salón de juegos de Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València y en la Pobla de Vallbona a tres varones, de 26, 32 y 36 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras al parecer sustraer a un recaudador de un salón de juegos de Alzira hasta 32.000 euros del establecimiento, intimidándole con una pistola y golpeándole con ella en la cara.

Agentes de la Policía Nacional en el traslado de uno de los detenidos. / Policía Nacional

La investigación, llevada a cabo por agentes del grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se inició tras tener conocimiento de que sobre las 12 del mediodía del 28 de febrero se produjo en Alzira un atraco a un empleado de un salón de juegos de la localidad. La víctima conducía una furgoneta rotulada con el logo de la empresa y a bordo de ella se introdujo en el aparcamiento del salón de juegos, estacionando en su interior.

Un robo en solo dos minutos

Antes de que el empleado pudiese salir de la furgoneta, un vehículo se situó detrás de la misma, impidiéndole la salida. De ese turismo se apearon rápidamente dos varones, dirigiéndose uno de ellos al asiento del conductor de la furgoneta, al que presuntamente intimidó con un arma de fuego, llegando incluso a golpearle en la cara con la culata, todo ello a fin de que la víctima le entregase las llaves del furgón. Una vez tuvo las mismas en su poder, se las entregó al segundo individuo que se bajó del vehículo, con las que este abrió el portón trasero de la furgoneta, donde se encontraba la caja registradora, logrando sustraer un botín de 32.000 euros. Seguidamente, en menos de dos minutos, volvieron a subir a su coche y huyeron rápidamente del lugar.

Los investigadores localizaron un revólver oculto en el doble techo del baño de la vivienda de uno de los sospechosos. / Policía Nacional

Una ardua investigación por parte de los agentes de Policía Nacional permitió identificar al propietario del vehículo, que no figuraba como sustraído, y se estableció un dispositivo de vigilancia entorno al mismo, que culminó con su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Tras su arresto, los investigadores, previa autorización judicial, registraron su domicilio, donde localizaron un revólver oculto en un calcetín en el doble techo del cuarto de baño, siendo intervenido. Además, durante la operación policial se localizó en las inmediaciones a otro morador de la vivienda, quien sería el presunto autor material del robo con violencia investigado, siendo también arrestado.

Antiguo empleado con conocimiento del 'modus operandi'

Las pesquisas de los agentes continuaron durante varios meses, culminando la investigación con la identificación, localización y detención del tercer varón implicado en el robo con violencia, quien se trataba de un antiguo empleado de la empresa afectada, que conocía perfectamente el modo de actuar de los recaudadores.

Además, los policías averiguaron que este tercer detenido también habría participado en otros hechos investigados por la Guardia Civil, concretamente en un robo con violencia a otro recaudador cometido en la Pobla de Vallbona (Valencia), en el que uno de los autores esgrimió un machete, así como en un robo con fuerza en una estación de servicio de Alfara del Patriarca, donde los sospechosos sustrajeron dinero del interior fuera de las horas de apertura, empleando para ello una furgoneta sustraída.

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Los tres arrestados han pasado a disposición judicial, decretándose prisión provisional para dos de ellos.