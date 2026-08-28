La oposición de Alginet exige aclarar un presunto enganche irregular al alumbrado público en el Hort de Feliu

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Alginet —PSPV-PSOE, Compromís y Cercle IdEA— han solicitado conjuntamente explicaciones al equipo de gobierno municipal ante las incidencias detectadas en el alumbrado público de la zona del Hort de Feliu y ante la presunta existencia de una "toma eléctrica clandestina" desde la red municipal para abastecer a un almacén de una entidad local. Según se recoge en una nota de prensa remitida por las tres formaciones políticas, la iniciativa surge a raíz de las reiteradas quejas de los vecinos, quienes alertaron de que numerosas farolas permanecieron encendidas de forma ininterrumpida, incluso en pleno día, a lo largo de varias semanas.

Farolas encendidas en horario diurno en el sector Hort de Feliu de Alginet. / Levante-EMV

El asunto se trasladó formalmente al pleno municipal del pasado 30 de julio durante el turno de ruegos y preguntas, con el objetivo de esclarecer si el alumbrado permanente se debía a una avería técnica, a trabajos de mantenimiento o a otra causa. En el transcurso de la sesión, la alcaldía expuso, según datos del concejal delegado de Alumbrado Público, que se estaban ejecutando tareas de sustitución en los cuadros eléctricos y que los sistemas de programación y relojes habían quedado operativos, tal y como explican desde la oposición. Sin embargo, PSPV-PSOE, Compromís y Cercle IdEA aportaron información y material gráfico que apuntaba a la presencia de un enganche o empalme directo desde una farola municipal hacia un almacén empleado por un colectivo local. A pesar de los requerimientos de los concejales, "el gobierno municipal no ofreció una respuesta clara sobre la autorización de dicha infraestructura, sus condiciones técnicas de montaje, el periodo en que estuvo activa ni sobre quién asumió el coste del suministro", han denunciado.

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Ante este escenario, los ediles de PSPV-PSOE, Compromís y Cercle IdEA registraron formalmente una solicitud de informe técnico dirigida a la alcaldía para que "los servicios municipales inspeccionen las farolas de la zona y determinen con precisión el origen del encendido continuo, la existencia de la conexión, las autorizaciones preceptivas y los costes derivados de la energía consumida". Según subraya el comunicado conjunto de la oposición: "Cuando hablamos de recursos e instalaciones públicas, el ayuntamiento debe actuar con la máxima transparencia. Lo que pedimos es sencillo: que se aclare qué ha pasado, si existía autorización, quién ha asumido el consumo y si la instalación cumplía todas las garantías técnicas y de seguridad". No obstante, y a pesar de la petición formal y del tiempo transcurrido, los grupos firmantes denuncian que a día de hoy todavía no han obtenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Alginet.