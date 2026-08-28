La policía que nació por la inseguridad en torno a una discoteca en Montroi cumple 30 años

La sucesión de problemas de orden público -altercados, riñas y reyertas- y de tráfico derivados de la gran afluencia de jóvenes de diferentes municipios que a mediados de los años noventa registraba cada fin de semana una discoteca de moda ubicada en Montroi y un repunte de robos en chalés y diseminados en el término municipal propiciaron que la corporación que en aquel momento presidía el alcalde Manuel Blanco impulsara en el año 1996 la creación del cuerpo de la Policía Local pese a las estrecheces económicas de un pueblo pequeño que contaba por entonces con alrededor de 1.500 habitantes y, según recuerda el propio Blanco, un presupuesto de “cien o ciento y algo millones de pesetas”.

Agentes de la Policía Local en el acto celebrado en junio. / Levante-EMV

“Fue una pelea con el secretario, pero al final vimos que era un tema de urgencia porque habían muchas quejas de vecinos. Cada fin de semana podían concentrarse en la discoteca mil personas y la carretera se llenaba de coches, había problemas por gamberradas, riñas… y empezamos con dos policías, luego tres...”, repasa el propio Blanco que, circunstancias de la vida, ha presidido también como alcalde la conmemoración del 30 º aniversario de la Policía Local de Montroi. La plantilla actual nada tiene que ver con la de aquellos primeros años. La progresiva ampliación hasta los nueve integrantes actuales -ocho agentes y un oficial- ha propiciado también una multiplicación de los servicios de una unidad que, según destaca el actual jefe, Vicente Almela, fue una de las primeras policías locales en adquirir un dron para la vigilancia del término municipal y frenar las construcciones ilegales. Esta actividad también se ha traducido en la apertura de más de 300 expedientes de restauración de la legalidad por obras ilegales, detalla Almela.

Primeros agentes del cuerpo. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Montroi celebró en junio, coincidiendo con la fecha oficial de constitución de la Policía Local un emotivo acto de homenaje a los servicios de emergencia y de recuerdo a los 44 agentes que han pasado por el cuerpo. El Ayuntamiento de Montroi, uno de los municipios de la Ribera afectados por la dana de octubre de 2024, trabaja ahora en el proyecto de transformar el salón de plenos en el nuevo retén para dotar a la plantilla de un espacio adecuado en el mismo ayuntamiento y ha consignado con este fin en el presupuesto una partida de 70.000 euros.

Treinta años de servicio dan para mucho, aunque un episodio como la dana marca sin duda a los efectivos de seguridad y emergencia que tienen que hacer frente a la catástrofe. De hecho, el ayuntamiento aprovechó la conmemoración del aniversario de la Policía Local para dedicar calles del municipio a los colectivos que diariamente velan por la seguridad y la atención de las emergencias, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios de bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los profesionales sanitarios, el voluntariado, Protección Civil y las brigadas de obras. El gesto simboliza el agradecimiento permanente de la población hacia quienes trabajan incansablemente para proteger vidas y atender situaciones de riesgo. También se ofreció una distinción a Levante-EMV en reconocimiento a su apoyo y colaboración con la policía local.

Noticias relacionadas

Agentes con el dron, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Vicente Almela destaca como otras actuaciones destacables de la Policía Local el desalojo de la urbanización El Balcón de Montroy como consecuencia del incendio forestal declarado en Cortés de Pallás o una intervención de 300 kilos de hachís que portaba un vehículo interceptado por los agentes en el casco urbano. El jefe de la Policía Local destaca la colaboración habitual con la Guardia Civil en las actuaciones que se realizan.