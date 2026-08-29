Alzira convertirá sus dos avenidas principales en un eje urbano con flujo mínimo de coches y prioridad para peatones y ciclistas

El Ayuntamiento de Alzira prepara una ambiciosa transformación urbanística para renovar el modelo de movilidad, accesibilidad y convivencia en el núcleo urbano. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, prevé dar inicio tras el verano a la "gran reforma" de dos de las principales arterias de la ciudad: las avenidas Santos Patronos y Luis Suñer para configurar un eje central de circulación con una "mayor presencia de peatones y ciclistas" y el "flujo mínimo de coches".

En sus valoraciones sobre el estado actual sobre estas vías, el primer edil ha destacado que "dedican un espacio tremendo a los coches", mientras que la zona de las aceras "es insuficiente". Por este motivo, propone que todo este entorno "esté mejor aprovechado y que se puedan plantar más árboles", al tiempo que se impulsa una movilidad más respetuosa con el medio ambiente y orientada a la ciudadanía, según comenta.

Esta reconfiguración viaria se vincula de manera directa con la intervención proyectada para la Plaça del Regne. De acuerdo con el alcalde, los objetivos esenciales son "dejar el flujo mínimo para los coches, ampliar las aceras y crear conexiones ciclo-peatonales". La reforma de la Plaça del Regne y la Plaça del Mercat se llevará a cabo con dinero procedente de los Fondos FEDER y está previsto que comience pasada la época estival. La voluntad es "coger ideas de la gente" para conectar de manera armónica ambas plazas. El planteamiento prevé habilitar un espacio para el paso de vehículos en la Plaça del Regne que enlace con la del Mercat y el sector de las murallas históricas, donde solo se permitirá el uso ciclo-peatonal, ya que es un espacio de gran concurrencia popular, para "que deje de ser una rotonda".

Respecto a la financiación y los plazos administrativos, Domínguez ha recordado que la inyección económica prevista es de 1,4 millones de euros con cargo a Fondos FEDER y que "el plazo para ejecutar se prolonga hasta 2030". La Plaça del Regne mantendrá el paso estrictamente necesario de vehículos con el fin de garantizar el acceso a garajes y servicios, mientras que el tramo contiguo al mercado y a los vestigios de la muralla quedará reservado en exclusiva para viandantes y ciclistas.

Vista de la Plaça del Regne y la avenida Santos Patronos en los momentos previos a una 'mascletà'. / Pascual Fandos

Revisión de la movilidad local

Esta iniciativa no surge de manera aislada, sino que consolida un proceso técnico y político planificado a lo largo de los últimos años mediante diversas revisiones del plan de movilidad local. La actuación se encuentra integrada en el Plan de Actuación Integral dentro de la Agenda Urbana de Reconstrucción, que contempla una inversión global de unos 9,5 millones de euros para promover actuaciones destinadas a la resiliencia frente a situaciones climáticas adversas, con un 95% de aportación procedente de fondos europeos FEDER. Desde el punto de vista técnico y ambiental, el proyecto busca la creación de auténticas ‘esponjas’ urbanas: espacios públicos permeables que aumenten la capacidad de drenaje de la ciudad y reduzcan el riesgo ante episodios de inundaciones.

Para lograr la continuidad peatonal entre la Plaça del Regne y la del Mercat, el proyecto suprime el vial que en la actualidad alberga la parada de autobuses y gana un espacio verde, permeable y de uso ciudadano. La reordenación del tráfico prevé que el ramal que discurre frente al supermercado y el antiguo cine se transforme en una calle de doble sentido, apoyada en una nueva rotonda distribuidora que canalice los movimientos hacia la avenida de la Hispanidad y la avenida Santos Patronos sin fragmentar el tránsito peatonal.

Esta línea de intervención complementa otras mejoras desarrolladas en el entorno para dinamizar el comercio y el bienestar vecinal. Entre ellas figura la sustitución de las farolas de la Plaça del Regne por luminarias LED de cinco metros de altura para superar las copas de los árboles y optimizar la visibilidad, así como los procesos de consulta con comerciantes y residentes sobre la peatonalización de vías adyacentes como la avenida Sucro y la plaza Sociedad Musical. Asimismo, el Ayuntamiento de Alzira ha impulsado la creación de la nueva plaza Luis Suñer en la confluencia de la avenida homónima con la calle Riola, un proyecto que rinde homenaje al empresario local y transforma un antiguo solar en desuso en un refugio climático con vegetación, bancos, su busto y un árbol de gran porte y que recibió asignación económica este julio. Con todos estos proyectos, la capital de la Ribera Alta avanza de forma decidida hacia una ciudad más verde, transitable y adaptada a los retos del futuro.