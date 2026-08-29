Del diseño exclusivo a Temu: así abaratan las jóvenes las Danses de Guadassuar

Guadassuar vive hoy el día grande de sus Danses. La fiesta tradicional —que hunde sus raíces en los ritos agrarios que marcaban la transición entre la recogida del capullo de seda y la siega del arroz y tiene una antigüedad que se remonta al siglo XVII—, ha ido modificándose con los años. A diferencia de otras danzas folclóricas, más encorsetadas o estrictamente religiosas, las de Guadassuar constituyen una tradición “viva y abierta en la que cualquier persona puede sumarse al baile”, explica la concejala de Cultura, Laura Osca. Se caracterizan por el engalanamiento de las calles con ‘paperets’ de colores, la iluminación especial de las fachadas y la figura honorífica del Cap de Dansa —uno cada día y que guía la comitiva con su vara de mando. Pero si hay algo que distingue las Danses de Guadassuar es la originalidad de la indumentaria. Nada de vestidos tradicionales —o poco—, vistosos trajes al estilo de los carnavales llenan cada noche las calles, y cada día que pasa son “más sofisticados, más originales”, describe Ofe Noguera, madre de Paula Castillo Noguera, una de las diecisiete jóvenes que este año integran el grupo de Festeres de l’Assumpció.

Las familias ayudan a los jóvenes a prepararse para las danzas. / Levante-EMV

Ellas son “el alma de la fiesta”, dice Osca. Junto con los Festers de Sant Roc se encargan de la fiesta de las Danses de Guadassuar. Ellos organizan el baile, marcan el inicio y el fin, acompañan al Cap de Dansa, ofrecen agua y cazalla en los tradicionales botijos a los ‘balladors’ y ‘balladores’. Ellas lucen palmito: cada día un vestido diferente, y cada día que pasa, mejor, explican. Esta exigencia ha ido elevando el coste de la fiesta hasta cifras inalcanzables: “Se ha llegado a gastar entre 7.000 y 9.000 euros en vestidos. La gente joven con esos precios se echa atrás, no pueden costearlo”, reconoce Noguera.

Las jóvenes precisan de espacio extra donde guardar la indumentaria de toda la semana. / Levante-EMV

La irrupción de la moda china on-line ha dado un respiro a las festeras: “Con Temu se abarata. Cada día la base es un body de lycra de Temu y triunfas a la primera”; y esta prenda básica la combinan con diseños exclusivos, explica la madre. “Este año en vez de un único diseñador tienen cuatro creadores y cada día llevan un diseño de cada uno”, dice. Hace cuatro años se instauró que los martes “es el día del vestido reciclado”, y las festeras recuperan indumentaria de otros años, “o de sus madres o familia”, cuenta, y los miércoles “se repite el vestido que lucieron el año pasado cuando debutaron”.

Los complementos y tocados son parte esencial de la indumentaria. / Levante-EMV

“Un diseño viene a costar unos 600 euros. Los complementos van aparte”, dice. Los vestidos van subiendo el grado de sofisticación: “El viernes es más llamativo, porque hay más gente; y el sábado es lo más”. Es el último día, en que el Ayuntamiento de Guadassuar elige al Cap de Dansa, que este año es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el día que se elige a la reina del año que viene. A ello cabe sumar el coste de la peluquería y el maquillaje: “Yo les doy trucos para que se peinen en casa”, confiesa Ofe Noguera, que es peluquera y este año prepara a las festeras en su negocio. Y así, poco a poco, van bajando los costes.

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Las jóvenes reciben consejos sobre peluquería y maquillaje para prepararse en casa. / Levante-EMV

“Antes, al día se hacían el disfraz con lo que tenían, cada día improvisaban. Ahora se ha hecho muy grande y las festeras están todo el año para preparar los vestidos”, cuenta. Los vecinos siguen improvisando disfraces para participar en les Danses, “que cada día se celebran en una calle diferente”, expone la concejala. A las festeras y sus acompañantes ‘balladors’ se unen los vecinos de cada calle, de forma individual o en comparsas, ataviados con disfraces que compiten en originalidad. Así son las danzas en honor a Sant Roc y a l’Assumpció de Guadassuar, un espectáculo visual que no deja indiferente y que sigue en plena transformación e incorporando las nuevas tendencias para hacer perdurar la fiesta.