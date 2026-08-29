Un joven resulta herido en Cullera tras perder el control de su moto y chocar contra una palmera

Un joven de 18 años ha resultado herido esta mañana en Cullera tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba en motocicleta por una vía del municipio.

El siniestro se ha producido alrededor de las 11 horas, cuando, por causas que todavía están pendientes de determinar, el conductor ha perdido el control de la motocicleta. El vehículo ha impactado contra el bordillo y posteriormente contra una palmera, tras lo que se ha desplazado hasta el sentido contrario de la vía.

Dos patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para señalizar la zona y atender al herido, que permanecía consciente. El joven, vecino de una localidad próxima a Cullera, presentaba traumatismos en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.

Una unidad del SAMU y un equipo de soporte vital básico han asistido al conductor en el lugar del accidente. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital de la Ribera para ser sometido a una valoración médica.

La motocicleta ha quedado situada temporalmente en la mediana, a la espera de ser retirada por la grúa de la compañía aseguradora.

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La propia Policía Local ha comenzado ‘’in situ la investigación pertinente para esclarecer los motivos de dicho accidente.