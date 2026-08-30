Los expertos descubren el uso de una policromía inédita en la ermita gótica de Carcaixent y técnicas avanzadas “al nivel de Miguel Ángel”

Durante siglos, la percepción del arte medieval ha estado condicionada por una imagen de austeridad. En la ermita de Sant Roc de Ternils, en Carcaixent, esa modestia no fue una metáfora, sino una realidad física. Gruesas capas de cal ocultaron durante generaciones uno de los escasos y más singulares conjuntos de pintura mural conservados de la Baja Edad Media valenciana: una escena polícroma que representa la única Última Cena sobre mural de este período. Ahora, un exhaustivo estudio científico-técnico liderado por los investigadores Isidro Puig Sanchis, María Antonia Zalbidea Muñoz y Miquel Àngel Herrero-Cortell, de la Universitat Politècnica de València, desvela los secretos materiales, la técnica y la cronología precisa de este tesoro patrimonial, cuestionando viejos tópicos sobre la austeridad del arte mural en el antiguo Reino de Valencia.

Conjunto pictórico restaurado en 2023 en la ermita de Sant Roc de Ternils de Carcaixent. / Levante-EMV

El estudio, publicado en la revista académica “De Medio Aevo”, aborda la escena de la Última Cena y las dos figuras de su registro inferior (que podrían ser los santos protectores Abdón y Senén) situadas en el muro del Evangelio. A través de un enfoque interdisciplinar que combina análisis histórico-artístico, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido con microanálisis elemental y datación radiocarbónica por Carbono 14, los investigadores han logrado reconstruir la factura original de la obra frente a los estragos de la degradación y las intervenciones posteriores. “Sacamos mucha información. En todo el mortero había astillas de madera que nos han permitido datar la obra y valorar la técnica pictórica”, explica la restauradora Tona Zalbidea, que participó en la restauración del mural en 2023 y ha colaborado en el estudio.

Uno de los principales hitos del trabajo radica en la datación científica del conjunto. El análisis de las virutas de madera integradas en la masa del mortero original ha permitido situar la ejecución de las pinturas entre finales del siglo XIII y el siglo XIV (con dos intervalos calibrados: 1277-1322 y 1356-1392 d.C.). Zalbidea considera el último tramo como el “más fiable por la vinculación con lo que hallamos pictóricamente y por la representación historiográfica”. Estos datos refuerzan de manera incontestable su adscripción al período formativo y de consolidación del primer gótico valenciano.

Labores de restauración realizadas en la escena de la Última Cena, única sobre mural en la Baja Edad Media. / Levante-EMV

Calidad técnica "equiparable al Giotto o Miguel Ángel" Desde el punto de vista técnico, la investigación demuestra que las pinturas no se ejecutaron al fresco tradicional, sino con una técnica mixta con acabado ‘al secco. “Estamos conociendo ahora cómo era nuestra técnica y la tecnología de los materiales”, dice la investigadora. Los artífices “eran musulmanes que conocían muy bien las carencias de nuestros materiales y cómo suplirlas para permitir el trabajo y que éste perdure”, indica. De ahí, la mezcla con “astillas o paja, que se hidratan y pasan la humedad a la cal para que no se agriete y permita trabajar más tiempo”, detalla. Además, se recurre a materiales “del territorio”, destaca. “Eran ingenieros, por la calidad de su método y la sofisticación del uso de materiales, equiparable a la calidad que después tendrían el Giotto o Miguel Ángel”, reconoce la investigadora.

Lejos de la supuesta monotonía cromática asociada a las parroquias rurales modestas, la paleta identificada revela una notable riqueza e intencionalidad estética. El taller combinó tierras naturales (ocres, almagras y rojas), negro de carbón y blanco de plomo con pigmentos de mayor coste como el oro (que no se ha conservado), el bermellón y, de forma muy significativa, restos de indigotina vegetal procedente de la hierba pastel (Isatis tinctoria L.). Este colorante azul —“no procedente de mineral, que era el habitual, sino de plantas comunes en la zona”, explica— es el azul pastel valenciano del que Alzira fue un importante centro productor y que se empleó en las vestiduras sagradas.

La policromía de Ternils despliega también una profunda carga simbólica y comunitaria. El fondo decorativo de barras rojas sobre campo dorado (gules y oro) conecta el espacio litúrgico con la heráldica de la Corona de Aragón, funcionando como un potente emblema de identidad territorial y jurisdiccional que envolvía la celebración. Evidencia “una nueva narrativa social que introduce la política en un espacio litúrgico”, asegura Zalbidea. La ermita, mandada construir por Jaume I, exhibe cómo “la decoración se supedita al mensaje” y se aprovecha este espacio religioso como “espacio de poder, ya que en ellas se recauda el dinero a toda la población, cristianos y musulmanes”. En este enclave agrario, el color fue un lenguaje vivo capaz de articular la catequesis, la piedad popular y el sentido de pertenencia de toda una comunidad.