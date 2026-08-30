Hallan muerto a un hombre en el río Xúquer a su paso por Sueca
Un ciclista encontró el cadáver en la zona de Vilella y alertó a la Policía Local; la Guardia Civil investiga el suceso y espera la llegada de la comisión judicial
Un hombre, aparentemente de avanzada edad, ha sido encontrado muerto este domingo por la tarde en el cauce del río Xúquer, a su paso por el término municipal de Sueca, concretamente en la zona de Vilella.
El cadáver fue localizado por un ciclista que circulaba por las inmediaciones, quien dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Sueca y de la Guardia Civil, que acordonaron la zona y se hicieron cargo de las primeras diligencias.
La Guardia Civil ha asumido la investigación del suceso a la espera de la llegada de la comisión judicial. Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y tampoco han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte.
Los agentes trabajan ahora en la identificación del hombre y en determinar si el fallecimiento se produjo de forma accidental, por causas naturales o si existe alguna otra circunstancia que deba ser investigada. Será la autopsia la que permita determinar las causas del fallecimiento.
El hallazgo se produce poco más de un mes después de que otro cadáver fuera localizado en el río Xúquer, en aquella ocasión a su paso por Llaurí. El cuerpo correspondía a una mujer y fue encontrado a principios de agosto, en un nuevo episodio que obligó a movilizar a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil.
La coincidencia de ambos sucesos en distintos puntos del cauce del Xúquer ha generado inquietud en la comarca, aunque por el momento no existe ningún indicio que permita relacionar ambos casos. La investigación abierta ahora en Sueca deberá esclarecer las circunstancias de este nuevo fallecimiento.
A la hora de redactar esta información se desconocen las circunstancias algo que ha quedado en manos de la brigada judicial de la Guardia Civil.
- Buscan a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent
- El pedrisco y el viento echan a perder la cosecha de caqui en Algemesí y dañan hasta el 90 % en Guadassuar, Alzira y l’Alcúdia
- Alzira convertirá sus dos avenidas principales en un eje urbano con flujo mínimo de coches y prioridad para peatones y ciclistas
- Pepina Pastel, ejemplo en Alzira de liderazgo femenino y flexibilidad laboral
- Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca
- Del diseño exclusivo a Temu: así abaratan las jóvenes las Danses de Guadassuar
- Los turistas dejan acento francés en la Ribera
- Medusa fija su próxima edición en Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027