Un montañero de Alzira en Nepal: “Nos queda la tristeza por un país que nos ha tratado con una humanidad inmensa”

“Nos queda la tristeza por un país que nos ha tratado con una humanidad inmensa”. El abogado y senderista alzireño Rafael Fuentes regresa este domingo a España procedente de Nepal, donde continúa la búsqueda de personas desaparecidas tras la inundación provocada por una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar, una tragedia que deja ya alrededor de 700 muertos. Fuentes se encontraba lejos de la ‘zona cero’ de la catástrofe cuando recibió las primeras noticias, aunque ha podido comprobar los estragos provocados por la extraordinaria crecida del río muchos kilómetros aguas abajo. La destrucción de infraestructuras ha obligado al grupo de españoles con el que se había desplazado a Nepal a modificar el itinerario planificado hasta Kathmandú para tomar el vuelo de regreso.

Imagen del río tomada por Rafael Fuentes desde el avión. / Rafael Fuentes

“Habíamos finalizado un trekking algo más al este, por la zona del campo base del Annapurna, y ese día nos estábamos desplazando a Bandipur, a unos 200 kilómetros al sur de donde ocurrió la tragedia”, repasa el montañero de Alzira, que no duda en señalar que lo que ha sucedido en Nepal “no tiene ningún parangón, no fue una lluvia más del monzón. Fue una fuerza descomunal de agua, barro, hielo y montaña que cayó sobre los primeros pueblos sin dar opción a nadie desgraciadamente. Aguas abajo pudieron llegar avisos, pero cerca del origen de la catástrofe, desgraciadamente, no hubo margen real de reacción. Nosotros lo hemos vivido desde dentro del viaje, tomando decisiones con prudencia junto a los guías y la gente local. Hemos ido cambiando rutas de carretera y finalmente hemos tenido que coger vuelos internos, porque incluso a 200 km de lo ocurrido era imposible llegar a Kathmandú”, explica.

Rafael Fuentes relata que la crecida del río “con la fuerza que cogió el agua a 190 km/h, ha destrozado carreteras y puentes”. “Bajamos de Bandipur a la zona de Chitwan, que también se ha visto afectada por las inundaciones, sin tocar el río. Chitwan es, de hecho, donde más población civil ha muerto porque la zona donde ocurrió es más turística, pero el río ha causado estragos incluso 300 kms más abajo”. Según explica, la llegada a Kathmandú por carretera se presumía como una auténtica odisea. “Lo que era un viaje de unas cuatro horas se iba a convertir en nueve o diez horas y los conductores de aquí, los ‘lupes’, no lo tenían nada claro, por lo que hemos acabado cogiendo este sábado un vuelo interno desde Bharatpur, en el distrito de Chitwan, para no correr más riesgos”. El grupo de nueve montañeros españoles del que forma parte el abogado alzireño tiene previsto tomar el vuelo de regreso este domingo.